На Закарпатье обрушился бывший кинотеатр, есть жертва

Под завалом оказалось два человека

При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказалось два человека, спасти удалось одного.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В городе Виноградов во время демонтажа здания произошло обрушение стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось два человека. Один человек освобожден из-под завала и передан медработникам в удовлетворительном состоянии.

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В 17:15 из-под завала достали тело второго человека. Медработники констатировали смерть.

Как ранее писал Фокус:

Ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного здания. К утру 29 августа под завалами нашли тела восьми погибших.

Cуд Дрогобыча избрал меру пресечения фигурантам дела обвала жилого дома.