Бутылка попала в деревянную беседку

В Закарпатской области пытались сжечь "коктейлем Молотова" дом народного депутата Украины от "Слуги народа" Михаила Лабы. Об этом сообщил сам пострадавший, сообщает местное издание "Перший".

По словам нардепа Лабы, неизвестный бросил ему во двор "коктейль Молотова" примерно в 00:45. Бутылка с зажигательной смесью попала на террасу дома. Вспыхнувший огонь удалось потушить самому Лабе до приезда наряда ГСЧС.

В полиции уточнили, что инцидент произошел ночью 15 мая в селе Невицкое, что в Ужгородском районе. Бутылка попала в деревянную беседку, после чего та вспыхнула. Пожар хозяевам удалось погасить своими силами, никто не пострадал. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты и кинологи.

Открыто уголовное дело по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году в Нежине Черниговской области во двор дома местного судьи бросили два "коктейля Молотова".

В Киеве на "Лесной" в маршрутку бросили "коктейль Молотова".