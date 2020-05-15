Подземное царство. Когда и как заработает киевское метро после карантина

Почти два месяца как из-за эпидемии COVID-19 остановлена работа метрополитена в Киеве. Но если заглянуть вглубь земли – работа в метро по-прежнему кипит. И если для пассажиров вход закрыт, открыт он остается для чиновников. Так, еще в начале апреля заместитель председателя КГГА Александр Густелев делился снимками и рассказывал о ремонте эскалаторов, вагонов и электрооборудования. А вместе с тем в социальных сетях обсуждается тема “очень дорогого возобновления жизни метро”. Якобы прекращение работы сулит в дальнейшем длительное и дорогостоящее восстановление привычной деятельности подземки. Реальны ли опасения украинцев и когда заработает метро, выяснил Фокус.

Далеко не все города в мире отказались от метро на время карантина. Но Киев, Харьков и Днепр, а также метро в Париже закрыли свои двери для пассажиров. И что бы там ни рекомендовали в ВОЗ, правительства разных стран обосновывали свои решения по-своему: кто-то во избежание распространения коронавируса все-таки решил лишить людей самого мобильного вида транспорта, а кто-то счел такие меры излишними.

Например, мэр Москвы Сергей Собянин посчитал, что остановка метро принесет куда больший вред, чем быстро распространяющийся в России COVID-19.

“Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что в метро поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии”, – сказал Собянин еще в начале объявленного карантина.

По его словам, в случае остановки метрополитена потом “полгода его придется восстанавливать”. И тут же Собянин добавил, что слухи о закрытии метро – “чушь и глупость”.

А вместе с тем слухи перекинулись на украинские реалии – у нас-то метро все же закрыли, и начались опасения о “постоянной прокачке воздуха в метро”, как выразился московский мэр.

Все окислится и заржавеет?

В социальных сетях кипели диалоги на тему принудительной вентиляции в тоннелях метро. Якобы такой в киевской подземке нет. А вентилируется воздух лишь за счет прогона поезда. И получается, что если поезда не ходят длительное время, то и циркуляции воздуха необходимой нет, а это, в свою очередь, влечет за собой большое скопление влажности в тоннелях и окисление контактов реле и других систем, управляющих движением поездов.

“Это очередная спекуляция на тему остановки метро. Нет, его несложно запустить в работу после закрытия, – говорит Фокусу Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры. – Даже без пассажиров в метро ездят поезда, пустые, но все же совершают прогоны по тоннелям. И работники метрополитена должны регулярно следить за техническими характеристиками составов и проверять всю аппаратуру”.

И тут масла в огонь подлил политолог Михаил Чаплыга.

“Я понимаю, что с образованием у наших министров туго и им сложно было понять, что остановка метро – это просто, сложно потом его запустить снова. Очень сложно и дорого!” – написал он на своей странице в “Фейсбуке”.

Но почему сложно и почему дорого, детали этого утверждения отсутствуют.

Александр Кава считает, что общественный транспорт, в частности, и метро, все еще не возобновил свою работу лишь потому, что украинские власти боятся.

“Это сугубо политические решения, абсолютно ничем не продиктованные, результат некомпетентности правительства. Власти сейчас боятся взять ответственность за возобновление работы транспорта – они по глупости своей и недальновидности прекратили работу, а теперь все вернуть обратно страшно”, – говорит экс-замминистра инфраструктуры.

Что касается вентиляции метро, то на этот вопрос Фокусу ответила Наталья Макогон, заместитель начальника киевского метрополитена.

“Метрополитен оборудован вертикальными вентиляционными шахтами, которые расположены по всему Киеву. Они качают воздух как на вход, так и на выход. Эти вентиляционные шахты обеспечивают воздухом все станции и перегоны метрополитена. Поезда, в свою очередь, разгоняют по тоннелям воздух, который закачали туда вентиляционные шахты. В нашем предприятии все исправно работает, в том числе вентиляция, и заржаветь или окислиться ничего не может. Тем более учитывая, что метро не прекращало свою работу на время карантина”, – рассказывает Наталья Макогон.

По ее словам, остановка пассажирских перевозок не означает остановку предприятия, и киевский метрополитен работает в обычном режиме, только без пассажиров.

“Работа не прекращалась, поскольку инфраструктура нуждается в постоянном уходе. Все это время проводятся ремонтные работы, обслуживание всех систем, в том числе и наладка поездов, ремонт эскалаторов на станциях метро “Золотые ворота” и “Майдан Незалежности”. Замена реек и шпал, обслуживание электросетей – все работы ведутся в обычном режиме”, – продолжает представитель КП “Киевский метрополитен”.

Те работы, которые раньше проводились в метро только ночью в четырехчасовое окно между сменами пассажирских перевозок, сейчас проводятся днем. Поэтому Наталья Макогон уверяет: столичная подземка как никогда готова к работе, и осталось лишь дождаться решения Кабмина о возобновлении работы метро.

Как изменится работа метро после карантина

Каким будет движение в метро после карантина, пока остается загадкой. Но, исходя из действующих карантинных ограничений, киевскому метрополитену все же придется пересмотреть графики движения поездов для обеспечения минимального скопления людей – как на станциях, так и в вагонах.

“Мы ждем решения Кабинета министров и соответствующий алгоритм работы. Мы достаточно гибкое предприятие в этом плане. Неоднократно бывало и продление работы метро по необходимости, например, на новогодние праздники. Или прекращение работы конкретных станций, как во время футбольных матчей. Поэтому мы такие алгоритмы работы отрабатываем оперативно”, – отметила заместитель начальника киевского метрополитена.

На каждой станции метро есть комната полиции, и на платформах постоянно дежурят патрульные. Их алгоритм работы согласно карантинным мерам наверняка также изменится. Ведь кто-то должен будет контролировать и пассажиропоток, и соблюдение дистанции между людьми и масочного режима.

“Я думаю, национальная полиция, работающая в метрополитене, так же, как и мы, ждет постановления Кабмина на этот счет и, исходя из нового алгоритма, начнет работать”, – резюмировала Наталья Макогон.

Пока у украинских властей всего один пример возобновления работы метро после карантина – Париж. С 11 мая парижская подземка возобновила свою работу на 75%, все еще остаются закрытыми 60 станций из 302. Для пассажиров недоступны некоторые станции в центральной части города, несколько станций работают лишь в утренние часы – с 6:00 до 10:00. Также теперь по всей Франции введен штраф за отсутствие у пассажиров маски в общественном транспорте – €135.

Нью-Йорк без ночного метро

Отчасти московский мэр прав: метро невозможно остановить. Полностью прекратить работу метрополитена, будь то киевский или парижский, нельзя. Все равно для сотрудников подземки найдется работа, даже если по тоннелю будут ходить поезда без пассажиров. Обслуживание и ремонт всех систем – процесс постоянный.

Так, например, метро в Нью-Йорке не прекращало круглосуточную работу уже 115 лет. Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы. С 6 мая движение поездов в нью-йоркском метрополитене приостановлено с часу ночи до пяти утра. В это время весь подвижной состав проходит тщательную дезинфекцию. Железнодорожные поезда Лонг-Айленда и Metro-North также останавливаются на ночное время по тем же причинам.

“Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер”, – заявил глава метрополитена Нью-Йорка Патрик Фой.

По расчетам МТА (Metropolitan Transportation Authority), остановка движения поездов в утреннее время отразится примерно на 11 тыс. пассажиров, которые пользуются услугами метро. И чтобы как-то компенсировать жителям NY отсутствие проезда в подземке, МТА запустил 300 дополнительных автобусов и организовал более 1100 дополнительных маршрутов.

Как долго будет действовать новый график работы нью-йоркского метро, пока неизвестно, но предполагается, что такое расписание сохранится протяженностью от шести месяцев до года, или пока ученые не изобретут вакцину от COVID-19.