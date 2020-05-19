В начале 2019 года он продавал базу с 773 млн адресами электронной почты и 21 млн уникальных паролей

СБУ в Ивано-Франковске задержала известного хакера под ником Sanix.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале 2019 года он продавал базу с 773 млн адресами электронной почты и 21 млн уникальных паролей.

О нем писали иностранные издания The Guardian, Forbes и Newsweek, а телеканал Italia 1 посвятил ему целый сюжет. База, которую он выставил на продажу, является крупнейшей за всю историю

"Специалисты установили, что продаваемая хакером база объемом 87 гигабайт является лишь малой частью количества данных, которыми он завладел. Подобных баз украденных и взломанных паролей у хакера было как минимум семь, общий объем которых составлял почти терабайт. В них входили персональные, в том числе и финансовые, данные жителей ЕС и Северной Америки", – сообщили в СБУ.

Киберполиция зафиксировала за ним продажу баз данных с логинами и паролями к электронной почте, пин-кодами банковских карт, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal и других данных.

Как ранее сообщал Фокус:

Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram.

Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.