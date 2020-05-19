Собственником ООО "Фокус Медиа" стал Александр Борщевич, издание ФOКУС возглавил Алексей Газубей

Собственником ООО "Фокус Медиа" (журнал ФОКУС и сайт focus.ua) стал бизнесмен Александр Борщевич. С 2016 года компанией владел Анатолий Евтухов (Business Radio Group).

Произошли перемены и в составе редколлегии. Главным редактором ФОКУСА стал Алексей Газубей, ранее возглавлявший сайт focus.ua. "Перед нами стоит задача наращивать влиятельность и цитируемость издания. Достигать этого мы намерены путем актуализации контента, концентрации усилий на горячих и важных в жизни страны темах, не теряя при этом свойственной ФОКУСУ аналитической подачи. Мы благодарны прежнему главреду Евгению Гордейчику за тот серьезный вклад, который он внес в развитие бренда, и желаем ему дальнейшего творческого прогресса", - говорит директор "Фокус Медиа" Виктория Калкатина.

"Информационное наполнение журнала начнет меняться. Прежде всего, мы больше внимания уделим проблемам, которые волнуют украинцев ежедневно. На сегодняшний день страна находится в зоне постоянных перемен, это касается как ситуации с эпидемией, так и постоянно изменяющихся векторов реформ: от медицинской до земельной, от проблем диджитализиции и утечки баз данных до новых подходов и взаимоотношений власти и бизнеса. Мы постараемся помочь нашим читателям разобраться в происходящем", — сообщил главный редактор Алексей Газубей.

Планируется, что следующий номер журнала, выпуск которого был приостановлен в связи с карантином, выйдет 4 июня. Александр Борщевич в ближайшее время даст развернутое интервью одному из профильных изданий, в котором детально расскажет о планах по развитию проекта.

Отметим, что ранее Украинская правда распространила лживую информацию о массовых сокращениях в редакции. "В редакции осталось из старой команды всего три человека", — написало издание. Со своей стороны мы хотим подчеркнуть, что в данный момент в процессе увольнения по согласованию сторон находятся главный редактор Евгений Гордейчик и редактор отдела политики Инна Золотухина. В то же время в команду возвращается редактор отдела экономики Андрей Фарисей. Других кадровых изменений в команде после смены собственника не происходит.

Не соответствует действительности и сообщение о встрече директора ООО "Фокус Медиа" с Александром Дубинским.

"Я встречалась с Александром Борщевичем и увольняющиеся сотрудники знали, что я веду переговоры с новым собственником, но не знали его имя", — отметила Виктория Калкатина.

Мы просим коллег опровергнуть не соответствующие действительности слухи, выпустив отдельную новость с опровержением.

ФОКУС – общенациональный общественно-политический еженедельник и интернет-портал. Журнал издается с 2006 года и входит в тройку самых популярных брендов деловой прессы Украины. Издание известно своими рейтингами - "100 самых влиятельных украинцев", "100 богатейших украинцев", "100 самых влиятельных женщин Украины" и другими.

Онлайн -версия издания - сайт focus.ua - демонстрирует стабильный рост аудитории: за последние 12 месяцев сайт посетили 15 млн пользователей.