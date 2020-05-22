Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко

О причинах смерти бывшего народного депутата пока не сообщается

В возрасте 67 лет умер украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной", – написал Княжицкий.

Читайте также: Во Франции умер диссидент Леонид Плющ

О причинах смерти Матвиенко нардеп не сообщил.

Анатолий Матвиенко возглавлял Винницкую облгосадминистрацию при президенте Леониде Кучме. В 2004 году во время президентских выборов руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. Он получал депутатский мандат в течение шести созывов Рады. В предыдущем 8-м созыве занимал должность заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко".

Как ранее сообщал Фокус:

4 апреля скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук.