Вдоль Крещатика, где раньше были каштаны, высадили можжевельник

Это решение – временное. В следующем году, в рамках реконструкции Крещатика, в центре столицы планируют высадить новые крупномерные деревья

В Киеве вдоль Крещатика высадили 50 кустов можжевельника, сообщают в Киевзеленстрое. Позже, от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого посадят еще 200 кустов можжевельника Gold Coast и 50 кустов можжевельника Skyrocket.

"Посаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, но это – временные меры перед началом ее реконструкции в следующем году", – говорят в Киевзеленстрое.

В рамках реконструкции на Крещатике планируют высадить новые крупномерные деревья. Для ухода за деревьями также в планах обустроить автоматический полив.

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Также в Киевзеленстрое рассказывают, что на Крещатике каштаны плохо себя чувствуют: они начинают болеть из-за высокой загазованности воздуха, перегревов асфальта и соли, которой коммунальщики зимой посыпают дороги.

Фото: facebook.com/kievtypical

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак у себя в Facebook обратил внимание на посадку новых растений на Крещатике, перепутав при этом туи и можжевельник. "По-богатому, конечно. На Крещатике высадили туи... Теперь я видел все", – написал он.

Ранее в Киевзеленстрое говорили, что во время реконструкции Крещатика высадят каштаны заменят на платаны, которые более устойчивы к болезням и городским условиям – эти деревья не требуют регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще в 2013 году на Крещатике высадили 289 мясокрасных каштанов Бриотти, в том числе 115 подаренных спонсором. Так говорили в КГГА. Стоимость высадки одного каштана составляла 5,4 тыс. гривен, а само дерево, подаренное спонсором стоило 6 тыс. гривен.