За два дня из плена пиратов освободили семь украинских моряков

Украинец уже находится в одной из стран ЕС и скоро вернется на родину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские дипломаты освободили из плена украинского моряка, захваченного пиратами в Гвинейском заливе в апреле.

Об этом он написал в Twitter.

"Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов – член экипажа MV Tommi Ritscher, которое было захвачено в Гвинейском заливе 19 апреля", – написал Кулеба

Он сообщил, что сотрудники посольства Украины в Нигерии обеспечили для освобожденного украинца миграционные и таможенные процедуры.

"Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину", - отметил Кулеба.

По информации Seafarers Journal, контейнеровоз MV Tommi Ritscher ходит под флагом Португалии. Среди взятых в плен восьми членов экипажа судна были граждане Украины, Беларуси, Болгарии, Филиппин.

Ранее Кулеба сообщал об освобождении из плена семи украинских моряков, которые являются членами экипажа португальского судна MSC TALIA F и были захвачены пиратами в марте нынешнего года.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консул, посольства Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой", – написал Кулеба в Twitter.

Как ранее сообщал Фокус:

10 мая возле берегов Экваториальной Гвинеи в Гвинейском заливе неизвестные напали на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.

21 апреля у берегов Бенина, был захвачен и вывезен в неизвестном направлении гражданин Украины – член экипажа судна.