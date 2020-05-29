Пандемия и новая технологическая реальность

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Сергей Терещук, технический директор компании Ericsson в Украине, о влиянии карантина на развитие мобильных технологий, взаимосвязи технологического прогресса и экономического роста и внедрении связи нового поколения 5G

В период карантина общество столкнулось с таким вызовом, как необходимость организации удаленной работы и учебы. Увеличилась ли в связи с этим нагрузка на сети мобильных операторов?

Для начала давайте рассмотрим, как поменялось поведение пользователей телеком-услуг. С введением карантина мобильность уменьшилась. Люди стали меньше перемещаться в течение дня и больше времени проводить дома.

Технический директор компании Ericsson в Украине Сергей Терещук

Мобильность уменьшилась не только в масштабе отдельных городов, но и стран. Перемещение пользователей мобильной связи за пределы своего государства (роуминг) практически прекратилось. В период карантина мы наблюдаем тенденцию изменения поведения пользователей телеком услуг в сторону меньшей мобильности.

На фоне снижения мобильности пользователей произошло перераспределение нагрузки на сети. Раньше абоненты по утрам приезжали в центр города на свои рабочие места в офисных центрах. А операторы, когда разворачивали сети, фокусировались именно на эти точки с большой концентрацией клиентов.

В Европе Covid-19 продемонстрировал новый профиль трафика: схема распределения трафика изменилась с центра города на пригород, а мобильный трафик от конечного пользователя в сторону сети увеличился в несколько раз из-за «работы из дома», теле- и видеоконференций и других причин. Мы видим, что общий мобильный и фиксированный трафик в сетях может немного увеличиваться или оставаться на прежнем уровне, но распределение трафика изменилось в сторону увеличения в сегменте фиксированной связи: люди остаются дома, школы переходят на полное online образование, и т.д. Сейчас вся жизнь крупных городов перешла в online.

Изменилось ли при этом поведение абонентов - звонить друг другу стали чаще, или все коммуникации ушли в онлайн?

Абоненты стали больше разговаривать по телефону, чем до начала карантина. В сетях американских, европейских и украинских операторов голосовой трафик возрос примерно на 20-30%. При этом можно наблюдать три пика активности - утром, днем и вечером.

Дата-трафик также увеличился. Люди меньше времени проводят в дороге и, находясь дома на карантине, практически все члены семьи остаются подключенными к интернету в течение всего дня. Ведь в онлайне взрослые работают, а дети учатся. Однако, стоит отметить, что произошло перераспределение трафика между мобильной и фиксированной инфраструктурой. Ведь находясь дома большинство людей предпочитают использовать беспроводной доступ на базе технологии Wi-Fi. Соответственно, увеличилась нагрузка на фиксированные сети связи.

При этом отмечаем изменение поведения пользователей, в частности, в отношении мобильных приложений, которыми больше всего пользуются абоненты. Если раньше в приоритете в первую очередь были приложения, связанные с развлечениями, социальными сетями и т.п., то в разгар карантина фокус сместился на бизнес-приложения и программы для образования.

Как мобильным операторам пришлось приспосабливаться к подобным изменениям трафика?

В сложившейся ситуации можно отметить не только хорошую работу мобильных операторов, но и слаженные действия государственных регуляторов, сервис-провайдеров, контент-провайдеров и др. Например, в Европе госрегуляторы на основе мониторинга работы сетей операторов разработали рекомендации, как им справляться с такой ситуацией и регулировать нагрузку в сети.

Операторы со своей стороны также отслеживали поведение абонентов и при необходимости увеличивали пакеты данных в тарифных планах, открывали бесплатный доступ к определенным сервисам и платформам.

Сервис-провайдеры или контент-провайдеры, такие как Youtube или Netflix, для снижения нагрузки на сети уменьшили разрешение воспроизведения видеоконтента по умолчанию с HD на стандартное.

Мы также провели анализ загрузки сетей операторов, определили свободную емкость, рассчитали, какую дополнительную нагрузку они смогут обслуживать и выработали рекомендации.

Подобное взаимодействие всех игроков рынка позволило избежать критических перегрузок как в нашем регионе, так и в других странах мира. Ведь абсолютно все понимают важность телеком-инфраструктуры и уделяют особое внимание поддержанию ее работоспособности.

А может ли карантин послужить толчком для еще более интенсивного развития мобильных технологий в Украине и мире?

Задолго до карантина многие бизнесы и сервисы уже развивались online. Теперь миграция в сторону цифровых технологий ускорится. Ведь в течение нескольких месяцев на карантине мы привыкли к работе, обучению и общению online, хоть изначально многим было непросто адаптироваться.

Подобная ситуация станет для технологий дополнительным стимулом. И в дальнейшем можно прогнозировать появление новых сервисов и платформ для удаленной работы и ведения бизнеса. Особый фокус будет сделан на дистанционном образовании. Толчок для более интенсивного роста получит удаленная медицина (e-health, remote health) и взаимосвязанная с ней технология интернета вещей (Internet of Things), на основе которой будут работать носимые датчики наподобие часов и браслетов, измеряющие давление, проводящие кардиограмму и т.п.

Также будет развиваться интернет умений (Internet of Skills), позволяющий при помощи технологий удаленно передавать практические навыки, например, обучать игре на музыкальных инструментах с использованием очков виртуальной реальности и перчаток, передающих тактильные ощущения.

А как повлияет на ситуацию возможное скорое распространение в мире связи нового поколения 5G?

В последние несколько лет передовые игроки телеком-отрасли фокусируются на развитии 5G. Эта технология должна стать инструментом для создания новых сервисов, платформой для появления новых бизнесов.

В частности, благодаря 5G будут развиваться технологии, связанные с роботизацией на производстве, что повысит его эффективность и оптимизирует процессы.

Есть ли уже в мире успешные прецеденты развертывания сетей 5G?

В 2020 году технологии связи пятого поколения очень интенсивно распространяются по всему миру. В Китае, Корее, Японии и США уже запущены коммерческие сети. Мобильные операторы в Европе анонсируют модернизацию своей инфраструктуры для запуска 5G .

То есть, сети 5G уже эксплуатируются на отдельных предприятиях?

Верно, развертывание таких сетей происходит на неких закрытых объектах. Это может быть фабрика по производству автомобилей, электромобилей, где закрытая сеть 5G используется исключительно для обслуживания бизнеса и производственных процессов - такие проекты уже запущены компанией Ericsson в Германии, в частности, в партнерстве с Vodafone и e.GO, а также с концерном Daimler.

Следующий пример - логистическое предприятие, на котором для перевозки грузов применяются автопилотируемые транспортные средства, а управление ими осуществляется через беспроводную 5G сеть. Проект также реализован в партнерстве с оператором связи Telecom Italia. Ericsson развернул сеть 5G, решение на базе технологий AR и систему эксплуатации с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы добиться повышения производительности, а также чтобы обеспечить экологичность работы порта в Италии.

Т.е. мы говорим не о футуристических, а о реальных сценариях применения технологии.

А в нашей стране можно реализовать такие проекты?

В Украине мы работаем с мобильными операторами и предприятиями, которым рассказываем об этой концепции и ее возможном применении в наших реалиях. На начальном этапе важно понять, для каких целей технология 5G будет использоваться на предприятии, к чему это приведет, какие процессы в итоге удастся оптимизировать и каких результатов достичь. Только после этого можно перейти к обсуждению технических аспектов.

В чем заключаются достоинства коммерческих сетей на основе 5G, кроме более высокой скорости передачи данных?

Когда стандарты 5G разрабатывались, фокус делался на производительность, доступность, надежность и особое внимание уделялось безопасности и защищености, которая рассматривалась не как дополнение, а в качестве базиса технологии. Защищеность сети критически важна для бизнеса, особенно когда многие процессы происходят в online режиме и через интернет передается много конфиденциальной информации. При реализации таких проектов одним из главных приоритетов становится повышение защищености при обмене данными.

После окончания карантина перед мировой экономикой и Украиной, в частности, будет стоять задача восстановления экономического роста. Может ли этому поспособствовать развитие технологий?

Любой новый технологический виток стимулирует развитие экономики. До эпидемии коронавируса неоднократно проводились исследования, которые подтвердили позитивное влияние увеличения проникновения мобильного широкополосного доступа на рост ВВП разных стран.

Например, экономисты Ericsson Research и Imperial College London представили результаты совместного исследования на основе опыта 135 стран мира и пришли к выводу, что увеличение покрытия широкополосного доступа на 10% приводит к росту ВВП страны на 0,8%. И это влияние только одной из отраслей.

А в каком направлении должны развиваться мобильные технологии в Украине, чтобы ускорить экономический рост в перспективе нескольких лет?

Проекты, которые сейчас осуществляются в Украине в сфере мобильной связи - результат очень правильной стратегии. В стране уже построены довольно хорошие сети LTE (4G) и операторы продолжают инвестировать в качество LTE-инфраструктуры.

Кроме этого, операторы получили разрешение на построение сетей LTE на частотах низкого диапазона. Эта технология позволит обеспечить покрытие широкополосным доступом к интернету автомобильные международные трассы и удаленные населенные пункты. Это будет способствовать уменьшению цифрового неравенства в Украине.

При этом уже сейчас целесообразно работать над дорожной картой развития и внедрения технологий следующего поколения 5G. Украине важно делать первые шаги в этом направлении, чтобы в итоге не оказаться в числе отстающих игроков на этом рынке.

Насколько остро сейчас в Украине ощущается проблема цифрового неравенства?

Карантин как раз и дал возможность прочувствовать, насколько присутствует у нас цифровое неравенство. Ведь многие из нас, уехав на самоизоляцию за пределы больших городов в дачные поселки и небольшие населенные пункты, столкнулись с отсутствием доступа к интернету или его низким качеством.

Это препятствует не только нормальной удаленной работе или общению, но и обучению. Ведь у детей, которые находятся на карантине несколько месяцев без доступа к интернету, образуется большой пробел в знаниях. Если же у ребенка есть доступ к интернету, время карантина он проводит более эффективно, не выпадая из образовательного процесса.

Насколько быстро можно исправить подобную ситуацию в Украине?

Проект развертывания сети LTE в диапазоне 900 МГц, о котором мы уже говорили, как раз и станет серьезным шагом для устранения цифрового неравенства в Украине. Однако это дело не одного месяца, и даже года.

Этот проект разбит на несколько фаз. К концу 2022 года перед операторами стоит задача покрыть все города с населением свыше 2 тыс. человек. Все международные магистрали планируется охватить к концу 2023 года, а национальные - к концу 2024-го. Украинские операторы получили разрешение от регулятора и находятся на начальном этапе.