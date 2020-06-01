Вирусная цифровизация: как обезопасить удалённый доступ для сотрудников

Позиция

Внезапно обрушившаяся на мир пандемия коронавируса уже существенно изменила мировой и украинский бизнес. Устойчивые, казалось бы, алгоритмы управления и модели поведения очень быстро показали свою несостоятельность. Руководителям пришлось столкнуться с массой новых актуальных вызовов и проблем: спадом продаж и прекращением цепочек поставок, организации контроля и поддержки мотивации удалённых сотрудников, необходимостью ускорить цифровизацию своего бизнеса.

Эксперты отмечают, что и сфера IT, с одной стороны, — незыблемая, а с другой — пластичная и быстро адаптирующаяся к переменам, — столкнулась с рядом серьёзных проблем. Об этих проблемах и опробованных способах их решения рассказывает генеральный директор системного интегратора Accord Group Валерий Береговой

Итак, с чем же пришлось столкнуться компаниям?

Рост количества удалённых сотрудников

Если раньше численность сотрудников, которые подключались удалённо, равнялось десяткам, то сейчас их стало сотни и даже тысячи. К этому оказались не готовы в IT-компаниях.

Во-первых — технически. Сегодня для обеспечения безопасного удаленного доступа (по технологии частных виртуальных сетей) компании используют специализированное IT-оборудование – VPN-концентраторы. После начала карантина во многих компаниях это оборудование просто физически не могло обеспечить возросшее количество подключений. Компании в срочном порядке начали докупать такое оборудование, но из-за проблем с логистикой срок поставки возрос в разы. Из позитивного — многие производители пошли навстречу и дали возможность использовать временные лицензии в неограниченных количествах и сроком от трёх месяцев до полугода, позволив избежать коллапса.

Резкое возрастание объёма интернет-трафика

Сложилась ситуация, когда все сотрудники массово начали использовать интернет-каналы, чтобы получить доступ к корпоративным ресурсам компаний. Конечно, это сразу же вызвало сумасшедшую нагрузку на корпоративное оборудование безопасности. И вот здесь некоторые компании столкнулись с тем, что заявленные некоторыми производителями параметры по производительности, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Необходимость контроля и защиты от утечки информации

После того как рабочие места перестали быть статичными, сотрудники начали активно подключаться к рабочим сетям и серверам с домашних устройств. А поскольку немногие на «удалёнке» имеют в своем распоряжении корпоративные ноутбуки, остро встал вопрос защиты утечки информации. Компаниям пришлось в экстренном порядке искать выход из ситуации, докупать ноутбуки и защищать их.

И вот здесь в выигрыше остались те, кто ещё раньше внедрили у себя мобильный и гибкий подход Bring your own device (в переводе — «принеси собственное устройство»). Концепция появилась давно, но обрела новую популярность за счёт стремительного развития функционала и разнообразия облачных сервисов. Нововведение обеспечивает круглосуточный безопасный доступ к корпоративным ресурсам и взаимодействие. Главное, сконцентрироваться на защите информации и поддержании продуктивности. Советуем внедрить такой подход, ведь он не утратит актуальности и после того, как карантин закончится и начнут действовать обычные правила игры для бизнеса.

Сложности с проведением онлайн-совещаний и презентаций

Такие простые опции, как бронирование переговорной комнаты, где можно собраться вместе и обсудить насущную задачу, стали временно недоступными. Сейчас почти все столкнулись с тем, что оnline-сервисы для совместной работы очень перегружены, а у некоторых просто не хватает ресурсов, чтобы удовлетворить всех желающих пообщаться в виртуальной переговорной.

Кроме этого, оказалось, что многие системы online-конференций вовсе не безопасны и при их использовании вероятность утечки информации и контента повышается.

У части компаний уже налажены решения оn-premise (в переводе — «на предприятии»), что подразумевает использование собственных дата-центров для размещения программного обеспечения. Они гарантируют максимальный уровень сохранности и безопасности корпоративной информации с возможностью круглосуточного доступа. Однако такие компании столкнулись с нехваткой ресурсов и вынужденным выбором, кому же первому их предоставлять.

РЕКОМЕНДАЦИИ ACCORD GROUP

И хотя это всего лишь часть проблем, с которыми пришлось справляться клиентам Accord Group, они побуждают бизнес пересмотреть подход к организации IT-инфраструктуры и работы всей отрасли в целом.

Поиск оптимальных решений в IT, несомненно, станет актуальной повесткой дня для руководителей продолжительный период времени. Уже сейчас очевидно, что бизнес выйдет из кризиса, вооружившись новыми правилами игры.

Согласно прогнозам, вероятность того, что карантин повторится осенью и зимой, очень высока. Мы призываем компании готовиться к этой волне уже сейчас.

Что можно предпринять компаниям?

1. Рассмотреть возможность переноса IТ-ресурсов в облачные хранилища данных

2. Пересмотреть план резервного копирования и восстановления информации

3. Проанализировать возможности оборудования компании при возрастании нагрузки в два-три раза

4. Обеспечить безопасный удалённый доступ и конфиденциальность ваших данных

5. Организовать контроль онлайн-действий сотрудников

6. Обеспечить сотрудников профессиональными сервисами для online-совещаний и презентаций (Cisco Webex и Microsoft Teams).