Apple зарегистрировала в Украине компанию

СМИ пишут, Apple Ukraine может начать работу уже летом

Американская компания Apple зарегистрировала ООО "Эппл Украина". Об этом пишет AIN, ссылаясь на данные Opendatabot.

Компания с уставным капиталом в 2,7 млн грн зарегистрирована 15 апреля 2020 года в IQ Business Center по ул. Болсуновская, 13-15. Директором компании указан Роман Гуменюк.

Основной вид деятельности Apple Ukraine – оптовая торговля компьютерами, переферийным оборудованием и программным обеспечением.

Источник AIN говорит, что дистрибуцей продуктов Apple в Украине заниматься скорее всего не будет, ведь это "долгий и сложный процесс".

"Но они могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс – запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие – важный знак для рынка", – добавил он.

Объявление о начале работы Apple Ukraine якобы может состояться уже этим летом, но официально в компании об этом еще не сообщали.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля стало СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавируса Apple начнет массовое производство новых флагманских моделей iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.

Также аналитики предрекают выпуск нового флагманского iPhone, у которого не будет ни одного порта, включая и тот, что используется для зарядки, в 2021 году.