Зеленский предложил резко увеличить штрафы для уклонистов от призыва

Законопроект, внесенный президентом рассмотрение в Верховную Раду, также должен ввести новый вид воинской службы для резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушения законодательства о воинской службе и призыв резервистов на воинскую службу без мобилизации. Законопроект был зарегистрирован под номером 3553, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, предлагается примерно в десять раз увеличить размер административных штрафов за нарушения, связанные с прохождением воинской службы.

Так, сообщает Лига.net, если он будет принят, нарушители правил военного учета будут платить 510-850 грн штрафа (сейчас 85-119 грн), повторное нарушение будет стоить 850-1700 грн (сейчас 170-255 грн). Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки составят 1700-3400 грн для обычных людей и 3400-5100 грн для должностных лиц (при повторном нарушении - 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно). За умышленную порчу или утерю военно-учетных документов с нарушителей будут взыскивать 510-850 грн, при повторных случаях – 850-1700 грн.

Кроме того, законопроектом № 3553 предлагается ввести новый вид службы, а именно – воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Срок службы резервистов будет составлять не более шести месяцев, также им будет полагаться отпуск.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.