В Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией произошли столкновения. Водители микроавтобусов, возмущенные новыми правилами таможенного оформления посылок, заблокировали въезд на КПП "Тиса". Пограничники стягивают на место дополнительные силы

Официально в Госпогранслужбе заявили о "провокационных" действиях лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля.

"С утра водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Чопского пограничного отряда местному изданию Mukachevo.net сообщили, что водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ.

"Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", – сообщили пограничники.

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что потасовка возникла из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. По его данным, раньше за автобус платили 500 евро, а сейчас требуют растаможивать весь груз по цене 1 евро за килограмм. Однако водители отказываются платить, перекрыли дорогу и требуют их пропустить. Периодически происходят потасовки. Так, водители стянули в кювет автомобиль пограничников, который перекрывал дорогу.

Сейчас на въезд стоит очередь из 50 микроавтобусов. При этом Венгрия перестала пускать новые транспортные средства в Украину со своей стороны.

Журналист пишет, что на КПП стянули все резервные силы Чопского приграничного отряда, а также прибыло 50 человек подкрепления со Львова.

На прошлой неделе глава Закарпатской ОГА Алексей Петров приказал местным силовикам создать мобильные группы, чтобы не допустить провоз в Украину через границу коммерческих товаров под видом посылок.

Как ранее сообщал Фокус:

29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.