АЗК WOG: как во время карантина запускать новые проекты

Инновации

Перед бизнесом всегда возникает вопрос об оптимизации затрат – как финансовых, так и временных. Строгие меры карантина только заострили это, во многом поменяв парадигму большинства компаний. Но, как утверждают на WOG, кризис – это не только трудности, но и концентрация усилий: важно быстро меняться и реагировать на изменения, отвечать на новые вызовы. Так, карантин поспособствовал сделать бизнес-процессы компании более эффективными: оптимизированы процессы, повысилась производительность труда и использования средств.

Особенно успешно удалось воспользоваться ситуацией в партнерском направлении, благодаря чему компания получила еще один мощный толчок к более быстрому развитию – за 10 недель ограничительных мер WOG запустил несколько партнерских проектов, а также усилить развитие мобильного приложения.

Как это удалось, рассказывает Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.

АЗК как мультифункциональные комплексы

Мы убеждены, что в современном мире клиенты будут выбирать не просто АЗК, а мультифункциональные комплексы. Поэтому и развиваемся в данном направлении. Время ограничительных мер сыграло свою положительную роль – мы ускорили запуск ряда партнерских проектов, которые будут пользоваться спросом и по окончанию карантина.

Так, на АЗК сети начали устанавливать почтоматы «Новой почты». Теперь, кроме привычного комплекса услуг, клиенты WOG могут получать и свои отправления – документы и посылки весом до 30 кг. На данном этапе услуга доступна на некоторых заправках Киева и Одессы, но уже за лето компания планирует охватить большинство АЗК страны.

Это нововведение имеет ряд преимуществ: клиенты WOG смогут сэкономить свое время, получая отправления непосредственно на АЗК и забирая посылку на собственном автомобиле, а также минимизировать контакты. Отправления можно получить путем самообслуживания всего за 10 секунд.

Еще одно нововведение коснулось сразу 15 городов. Начиная с апреля, можно воспользоваться сервисом Glovo, дабы заказать доставку готовых блюд и товаров, которые представлены на WOG. Для заказа через приложение Glovo доступны горячие напитки, хот-доги и бургеры, сэндвичи, выпечка и десерты, а также батончики и шоколад, конфеты, снеки, жевательные резинки, непродовольственные товары, слабоалкогольные напитки при условии, что пользователю исполнилось 18 лет.

Также WOG начал реализацию совместного проекта с Rozetka. Теперь среди пунктов выдачи заказов с интернет-супермаркета появилась новая опция – забрать заказ на АЗК WOG. Сейчас компании проводят пилот: заказы доставляют на 11 объектов в Киеве. Но уже в ближайшее время география и количество пунктов WOG, где можно будет забрать полностью оплаченный товар, будет расширяться.

Ставка на мобильное приложение

В мире меняется привычный способ коммуникации, работы, получения новой информации. Мы становимся цифровыми потребителями, которые ищут продукты и услуги для еще большей оперативности и сокращения расходов собственных ресурсов. Поэтому мы постоянно работаем над усовершенствованием нашего мобильного приложения PRIDE, предоставляя клиенту максимально удобные, комфортные и выгодные условия.

Примечательно, что во время карантина, как никогда, актуальным стало активное развитие WOG PAY, который позволяет заправить авто, не выходя из него. Таким образом, избежав какого-либо контакта с другими людьми. Чтобы побудить автомобилистов больше пользоваться этим сервисом, компания внедряет акционные предложения, по которым автовладельцы могут приобрести горючее со скидкой. И, надо отметить, что за время карантина способ бесконтактной заправки авто заметно вырос – среди тех автовладельцев, кто заправляется с помощью ПРАЙД, количество пользователей сервисом WOG PAY увеличилась на 50%.

Кроме этого, недавно WOG расширил функционал WOG PAY, запустив новый сервис – предварительный заказ блюд и напитков из ассортимента WOG Cafe. Нововведение позволяет сэкономить время, избавив от очереди и ожидания приготовления блюд и напитков. Удобно и то, что заказ можно забрать, не выходя из авто.

Сервис позволяет оформить заказ в любой удобный для клиента момент. Так, двигаясь трассой, человек имеет возможность через приложение выбрать блюда и напитки и оплатить удобным способом (Apple Pay, Google Pay, Masterpass, бонусы). А добравшись к месту, забрать их у кассы или оповестить о приезде в приложении и дождаться персонала, который принесет заказ. Кроме этого, сервис обязательно сообщает о готовности заказа рush-сообщением.

Также, еще до карантина компания добавила в приложение раздел для B2B-клиентов – тех, кто использует топливные карты WOG для работы и развития своего бизнеса. Принципиально важно, что оператор объединил сервисы для B2C и B2B в одном приложении, что является очень удобным решением.

Во-первых, мы трансформировали пластиковую топливную карту в мобильное приложение и реализовали в нем полный функционал по ее управлению. Во-вторых, мы объединили новые возможности для клиентов в уже существующем приложении PRIDE.

Клиенты сети автозаправок, которые используют корпоративные топливные карты, могут управлять ими в мобильном приложении. Владелец карты с разрешения своего менеджера регистрирует ее у себя в приложении. После успешной регистрации он увидит на экране сразу всю информацию о своей топливной карте: остаток, лимиты, доступные виды горючего и сервисы. Более того, пользователю вообще не нужно носить с собой пластиковую карту. Весь сервис доступен по QR-коду, который имеет более высокую степень защиты, чем обычная пластиковая карта.

Наконец, клиенты из сегмента B2B могут заправляться с помощью приложения, не выходя из машины, просто используя услугу WOG PAY, чтобы расплатиться.