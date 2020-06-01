Мечты сбываются: NEWSONE показал, кто делает лучшие сюжеты на канале

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К международному Дню защити детей на NEWSONE решили приоткрыть дверь на телевизионную кухню. Молодое поколение телевизионщиков сняли сюжет о своем рабочем дне на канале. Журналист, оператор, режиссер монтажа, редактор и ведущие показали часть сложного процесса: от поиска теми для сюжета и выезда на съемку -- до выхода материала в эфир. Не обошлось без казусов. Все же, юные таланты могут сделать полноценный телевизионный продукт, который сегодня вышел в эфир NEWSONE. Также дети поделились своими амбициозными планами и расспросили коллег и гостей канала об их детских мечтах. Ведь если правильно ставить цели и к ним стремится, то нет ничего невозможного.



https://youtu.be/YJBhDAuc10s

NEWSONE – это о тебе!

