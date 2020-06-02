В Украине проведут инвентаризацию лесов
2020-06-02 15:20:00
322 нардепа проголсовали за закон
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов".
Об этом сообщает УНИАН.
"За" проголосовали проголосовали 322 народных депутата.
Инвентаризацию лесов проведут для получения информации о лесах для нужд стратегического планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов.
"В Украине государственный учет лесов был проведен в 1996-м и 2011 гг. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", – говорится в пояснительной записке.
Объем бюджетных денег, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно.
Проведение инвентаризации лесов осуществляется за счет госбюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством, а порядок проведения утверждается Кабмином.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле прошлого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 ноября 2019 года ввести обязательный электронный учет древесины, а также разработать и внести в парламент законопроект о порядке ее реализации на конкурсной основе.
- В 2018 году президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.
- В 2019 году парламент принял за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов", которым ужесточается наказание за незаконную вырубку лесов.