А ВОЗ и ныне там. Как снизить продажи сигарет в 5 раз за три года

Сократить курение в 5 раз за три года или на 4% за 18 лет? Парадоксально, но Всемирная организация здравоохранения не желает торопиться со снижением уровня табакокурения и выбирает второй вариант

31 мая весь мир отмечал День отказа от табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения еще в 1988 г. Но, несмотря на название праздника, мир от табака пока отказываться не спешит. За последние два десятилетия по всей планете были резко повышены акцизы и цены на сигареты. Были введены массовые запреты на курение в ресторанах и других общественных местах. Почти полностью запретили рекламу сигарет в большинстве стран. И в результате таких масштабных запретов и ограничений за период с 2000 по 2018 г. количество курильщиков в мире, по данным ВОЗ, сократилось… лишь на 4%.

В основном за счет снижения курения среди женщин. А вот мужчин-курильщиков за этот период, наоборот, стало даже больше – на 43 млн.

По состоянию на 2018 г. в мире продолжал «дымить» 1 млрд. 337 миллионов курильщиков. По данным ВОЗ, в мире от болезней, связанных с курением, умирает более 8 млн. человек ежегодно.

Но, несмотря на такие явно неудовлетворительные результаты, Всемирная организация здравоохранения продолжает придерживаться своей тупиковой антитабачной стратегии – запреты, ограничения, повышение цен.

Хотя, как показывает опыт некоторых развитых стран, есть более разумный и более успешный вариант – дать курильщикам потенциально менее опасную альтернативу.

Как снизить продажи сигарет в 5 раз за три года

За 2016-2019 гг. продажи традиционных сигарет в Японии упали в 5 раз.

Не на 4% за 18 лет, а в 5 раз за три года.

Как пишут исследователи Медицинского университета Южной Каролины (США) и Университета Оттавы (Канада), причина довольно проста – у японских курильщиков появилась потенциально более безопасная альтернатива.

Дело в том, что в 2014-2016 гг. на японский рынок зашли системы нагревания табака. Значительная часть курильщиков перешли на новую продукцию, а часть – использовали ее, чтобы полностью покончить с табачной зависимостью.

Действительно, в отличие от никотиновых пластырей и жвачек, системы нагревания табака и электронные сигареты максимально повторяют ритуал курения и поэтому более эффективно влияют на поведение курильщика.

Не случайно, еще в 2016 г. Великобритания включила электронные сигареты в систему борьбы с курением. Национальный институт здравоохранении Великобритании рекомендовал врачам использовать электронные сигареты как часть лечения никотиновой зависимости.

И в Великобритании, также как и в Японии, это сработало. Как заявил известный в Британии врач и телеведущий Хилари Джонс, «900 тыс. граждан Великобритании бросили курить благодаря электронным сигаретам. Именно они становятся самым популярным методом борьбы с курением, наряду с профессиональной помощью врача».

Но несмотря на очевидные успехи альтернативной стратегии борьбы с курением в отдельных странах, Всемирная организация здравоохранения, как и прежде, рекомендует ужесточать контроль за альтернативными табачными товарами. О том, что действия ВОЗ нелогичны и бесперспективны заявляют даже бывшие сотрудники организации.

«Когда в 2000 г. ВОЗ приступила к разработке международной конвенции по борьбе с табаком, цель была ясна - бороться со всемирной эпидемией болезней, связанных с курением. Но в какой-то момент ВОЗ, похоже, утратила чувство цели и выработала закрытый менталитет, который заставляет ее занимать неосуществимые, не подлежащие обсуждению или контрпродуктивные позиции, которые не подкреплены надежной наукой» - заявил бывший директор департамента исследований и сотрудничества Всемирной организации здравоохранения, а на данный момент профессор Национального университета Сингапура Тикки Пангесту.

«Брось или умри»?

В этом году накануне Дня отказа от табака многие врачи и медицинские эксперты по всему миру призвали Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть свою тупиковую стратегию «удорожаний и запретов».

«Мы без сомнения знаем, что вейпинг и другие бездымные никотиновые продукты гораздо менее опасны, чем курение. И те, кто переключается на такие товары с обычных сигарет, уже в краткосрочной перспективе наблюдают улучшение своего состояния. Тем не менее, ВОЗ продолжает содействовать прямому запрету или жесткому регулированию таких товаров. Имеет ли смысл запрещать гораздо более безопасный продукт, оставляя широкий доступ к более опасным традиционным сигаретам» - заявил профессор Школы глобального общественного здоровья Университета Нью-Йорка Дэвид Абрамс.

Действительно, как пишет британский Guardian, еще в конце 2018 г. Public Health England признала, что «электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные сигареты».

Более того, и Британия, и другие развитые страны уже приходят к пониманию того, что многие вредные для здоровья привычки полностью преодолеть не удастся. Поэтому стоит сосредоточиться на максимальном снижении вреда от таких привычек.

Это касается не только курения, но также фастфуда, потребления алкоголя, наркотической зависимости – в этих сферах многие государства уже начинают внедрять т.н. «политику снижения вреда» (harm reduction policy).

На практике это внедряется как через отдельные госпрограммы – например, программа бесплатной заместительной терапии для наркозависимых, так и через особенности налоговой и регуляторной политики. К примеру, ставки акцизов на вино и пиво во многих странах существенно ниже, чем ставки на крепкий алкоголь.

Как пишет профессор эпидемиологии Университета Ноттингема (Великобритания) и директор Британского центра исследования табака и алкоголя Джон Бриттон, «ВОЗ уже следует политике снижения вреда в других сферах общественного здравоохранения, в т.ч. что касается наркотиков и сексуального здоровья. Если ВОЗ хочет хотя бы немного приблизиться к достижению своих целей по сокращению заболеваемости от курения, организации понадобится стратегия стимулирования перехода курильщиков, которые не могут бросить курить, на бездымные никотиновые продукты. Действующий подход ВОЗ «брось или умри» не имеет перспективы».