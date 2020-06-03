Полиция отправила первые 2400 "писем счастья" нарушителям ПДД
Заниматься доставкой писем будет "Укрпочта"
Министерство внутренних дел отправляет первые "письма счастья" о превышениях скорости, зафиксированных видеокамерами системы фиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Письма счастья отправляются к своим владельцам. Первые 2400 админпостановлений направляются в "Укрпочту", и вскоре их получат нарушители скоростного режима", – сказано в сообщении.
Узнать о факте фиксации нарушения можно:
- На официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";
- От почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;
- От представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.
- За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.
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Замглавы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook опубликовал список номеров (без последних двух букв) водителей, которые вчера, 2 июня, в Киеве ехали со скоростью 170 км/ч и выше.