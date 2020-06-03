В Одесской области женщина мумифицировала тело матери ради получения ее пенсии
Женщина обсыпала тело солью, чтобы оно не разлагалось
В Окнянском районе Одесской области женщина несколько месяцев скрывала факт смерти матери от родственников и односельчан из-за пенсии, которую получала вместо умершей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Тело 82-летней женщины обнаружила в доме внучка и вызвала полицию. Бабушка, которая долгое время болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. Все это время ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло и вместо умершей матери получала пенсию. Сумма, которую женщина незаконно получила от пенсионного фонда, составила чуть больше шести тысяч гривен.
Полицейские установили, что она не просто прятала тело, а периодически посыпала солью, чтобы оно не разлагалось.
Уголовное производство по факту мошенничества уже направлено в суд. Следствие по факту надругательства над телом умершей продолжается.
Как ранее сообщал Фокус:
- Полицейские Днепропетровской области освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи собственная мать из-за пенсии.
-
В Днепре поймали сотрудницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен вкладчиков.