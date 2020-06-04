Руководить командой на расстоянии. Вызов принят

Портативный ноутбук с доступом к интернету смело можно назвать основным инструментом работы 21 века, который коренным образом изменил мир. Технологии разрушили географические барьеры и снизили зависимость от офисного графика. Работать днем ​​или ночью, в коворкинге или дома хотя бы часть рабочей недели – уже не привилегия, это скорее требование нового поколения рабочих. Как управлять дистанционной командой? Вот несколько правил эффективного управления для команд на расстоянии.

Ежедневный "check in"

Регулярные онлайн-совещания действительно работают. Это может быть серия индивидуальных "колов", если сотрудник самостоятельно ведет проект, или конференция со всеми членами команды. Такие статусы позволяют не только спланировать работу и определить приоритеты, но и услышать фидбэк и проанализировать настроения сотрудников.

Дедлайн как мотивация

Пожалуй, ничто так хорошо не дисциплинирует работников, как дедлайны. Временные ограничения заставляют мобилизовать силы и выполнить задание вовремя. Главный секрет –именно в работе нашего мозга. Согласно закону Паркинсона, работа занимает ровно столько времени, сколько на нее отведено. Следить за прогрессом и соблюдением дедлайнов помогут онлайн-инструменты по управлению проэктами Project и Teams, входящие в пакет Office 365 от Microsoft.

Почта, мессенджер или видеочат?

Менеджерам важно следить, чтобы удаленные работники были услышаны и получали новости компании одновременно со всеми. Присылайте актуальную информацию на почту и дублируйте в общий чат, чтобы ее 100% приняли во внимание. Для ежедневного общения в рабочих группах лучше периодически проводить видеоконференции. Видеочаты позволяют в реальном времени видеть эмоции друг друга, не всегда прослеживается в текстовых сообщениях.

Инновационные инструменты

Эффективная удаленная работа невозможна без современных технологических устройств и программного обеспечения. Рабочий ноутбук должен быть надежным, современным и идеально подходить под повседневные задачи. Визуально ThinkBook от Lenovo можно было бы принять за простое устройство для потребителей: алюминиевый корпус выглядит элегантно, сочетая необходимые для бизнеса характеристики и инструменты безопасности ThinkShield. Функция Modern Standby выведет ноутбук из спящего режима менее чем за полсекунды и позволит просматривать электронную почту и слушать музыку, даже когда ноутбук находится в режиме ожидания с закрытой крышкой. С помощью модуля распознавания отпечатков пальцев, интегрированного в кнопку включения питания, можно включать устройство и входить в систему простым прикосновением, как это делают на телефоне. С функцией быстрой зарядки можно работать эффективно целый день вдали от дома или офиса (привет, работа в парке!). Тонкость и легкость, возможность открытия на 180 градусов пригодятся и в условиях аэропортов, и когда захочется посмотреть фильм вечером на диване.

Индивидуальный подход

Не существует универсального подхода для мотивации всей команды. Для некоторых важно материальное поощрение, для других – карьерный рост, собственные достижения или большая цель. Лучший способ найти индивидуальный подход – общаться с эмпатией, изучать особенности сотрудников, интересоваться их планами, предпочтениями, вместе планировать развитие в компании.

Быть лидером – не значит всегда быть впереди

Сегодня мало быть просто менеджером, контролировать рабочий процесс и отвечать за конечный результат. Каждой команде нужен мотиватор и опытный наставник, который сможет направить, поддержать и помочь в критических ситуациях. Лидера характеризует не должность, его должен признавать коллектив. Поэтому, прежде всего, следует заботиться о коллегах, давать возможности для развития и отстаивать их интересы. Чуть ли не каждый день задавайте себе вопрос, чем я могу помочь своей команде. Это стимулирует находить новые решения и не забывать, что главное в компании – это люди.

Онлайн-тимбилдинги

Технологии дают множество возможностей для совместных активностей онлайн: играть в видеоигры через сеть, проводить виртуальные кофебрейки для поддержания связей, вместе писать книгу или организовать благотворительный проект. Онлайн-тимбилдинг поможет снять стресс и улучшить командную работу, даже когда сотрудники находятся за тысячи километров друг от друга.

Например, в нашей компании мы вместе играем в CS: GO и даже участвуем в корпоративных турнирах. Это наша суперсила и действенный способ избавиться от стресса и повысить командный дух.

Управлять на расстоянии не сложно, если есть цель, инновационные онлайн-инструменты и прежде всего команда, на которую можно положиться при любых условиях.

Не останавливайтесь на достигнутом и прокачивайте навыки дистанционного менеджера с помощью онлайн-уроков. Ведь вдохновляет тот, кто постоянно учится.