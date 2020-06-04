"Стену" на границе с РФ за пять лет построили только на 40%

За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн

Проект "Стена" на украинско-российской границе по состоянию на 26 мая выполнен на 40%. Об этом говорится в ответе ГПСУ на запрос неправительственной организации State Watch.

"Программой предусмотрено выделение 400 млн грн в 2020 году, из которых по состоянию на 1 июня было потрачено 53 млн грн", – говорится на сайте State Watch.

Финансирование проекта "Стена" осуществляется согласно бюджетной программы "Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы" Государственной пограничной службы. Завершение строительства планировалось изначально в 2018 году, но было перенесено на 2021-й.

В State Watch отмечают, что проект "Стена" был запущен в 2015 году, как комплекс мер по защите от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн.

В Госпогранслужбе заявили, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и его завершении в 2025 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в ГПСУ заявляли, что проект "Стена" на границе между Украиной и Россией будет завершен до 2021 года.