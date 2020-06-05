Автофиксация нарушений ПДД в Украине: итоги первых пяти дней работы

С 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. За первых три дня система зафиксировала почти 140 тыс. нарушений, но, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, уже наблюдается стабильное снижение количества нарушений. Какие именно нарушения фиксируют камеры и за что именно будут штрафовать, выяснил Фокус.

В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка. По сообщению первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, за прошлый год число дорожно-транспортных происшествий на украинских дорогах достигло 160.6 тыс. случаев, а это почти 450 в день.

Появление в Украине системы автофиксации нарушений ПДД – вынужденная мера, направленная на сокращение случаев аварий и смертности на дорогах. Пока в Киеве и на автомагистралях Киевской области установлено 50 камер. До конца года планируется установка таких комплексов на всех территории страны. На сайте МВД есть полный список камер автофиксации нарушений ПДД с разрешенной скоростью по каждой из них.

Также на дорогах появятся предупреждающие знаки 5.70 "Фото-, видеофиксация нарушений Правил дорожного движения".

За что оштрафуют

Превышение скорости на 20 км/ч – фиксируется как нарушение. Исходя из этого скорость движения транспорта в городе не должна превышать 50 км/ч, за исключением улиц, где разрешена скорость 80 км/ч. Вне населенных пунктов – скорость не более 90 км/ч, на дорогах с разделительной полосой – не более 110 км/ч, на автомагистралях – не более 130 км/ч.

По словам Алексея Билошицкого, со временем список нарушений, которые будет фиксировать система, увеличится.

Как работает система автофиксации нарушений ПДД

Нарушение на дорогах камера фиксирует в автоматическом режиме и тут же передает эту информацию в общий центр обработки данных МВД и Национальной полиции. После операторы специальных центров проверяют регистрацию транспортного средства и составляют сообщения о правонарушениях, скрепляя его электронной подписью. Постановление автоматически направляется в отделение по месту регистрации автомобиля, где его печатают и отправляют адресату в течение трех дней. Также водитель может получить информацию о своих нарушениях по электронной почте, если его e-mail зарегистрирован.

Сколько придется заплатить

За превышение более чем на 20 км/ч – 255 грн; за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн. Если уплатить штраф в течение 10 дней, то нарушитель платит только 50% от его суммы – 127,5 грн и 255 грн.

Если штраф не оплачен вовремя, то через 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство, а автомобиль должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т. п.) могут арестовать. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Как узнать о фиксации нарушения

С помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано заявление в МВД; на официальных сайтах МВД или Нацполиции;

От почтальона, который доставит постановление по месту регистрации правонарушителя;

От представителей органов Госпогранслужбы, которые вручают постановление при пересечении границы.

Штраф приходит владельцу автомобиля или его пользователю, если данные о нем занесены в реестр. Штраф за машину на иностранных номерах оплачивает тот, кто ввез ее на территорию Украины.

Согласно закону, обжаловать штраф можно в течение 10 дней.

Как оплатить штраф

по QR-коду на лицевой стороне постановления;

через электронный кабинет водителя на сайте МВД;

в приложении "Дія";

с помощью платежных систем и сервисов. Например, с помощью приложения "Штрафы UA";

в банке.

Сколько уже нарушителей

За первые сутки работы системы автофиксации нарушений ПДД количество зафиксированных случаев превышения скорости составило – 17 477. На вторые сутки эти показатели слегка упали – 10 469 случаев. За 3 июня камеры зафиксировали 45 транспортных средств, двигавшиеся со скоростью более 170/ч.

Появились уже и “дорожные звезды”, установившие антирекорды. Например, автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого двигался по трассе Киев – Харьков со скоростью 210 км/ч (разрешенная скорость 110 км/ч). Или водитель автомобиля с номером ХХ7799ХХ, который 2 июня нарушил ПДД аж 11 раз. По словам Антона Геращенко, этим водителям уже направлены по почте штрафы, и возможно не один.

3 июня в МВД сообщили, что оправили первые 2400 "писемь счастья" нарушителям правил ПДД

Минусы и плюсы системы

Пока рано судить о недостатках системы автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах, за непродолжительное время наблюдается лишь положительная тенденция. Но есть и нюансы.

"Внедрение этой системы должно положительно повлиять на дорожно-транспортную ситуацию. Потому что во всех странах, где внедрялась автофиксация, уровень аварийности снижался на 30%. Но здесь очень много нюансов: где, какие камеры и в каком режиме они будут установлены, сколько будет этих камер - от этого и зависит, в какие сроки будут происходить положительные изменения. Ведь пока 50 камер для 170 000 км наших дорог это явно мало", – рассказывает Фокусу автоэксперт Владимир Караваев

Наш собеседник объясняет, что на данный момент нарушения превышения скорости фиксируются с 74 км/ч. Система фиксирует нарушение ПДД от 20 км/ч и более, плюс заложен еще технический момент на погрешность прибора – 3 км/ч. Получается, если в городе ограничение скорости 50 км/ч, то водитель, разогнавшийся до 74 км/ч получит “письмо счастья”. А если превышение будет меньше – то считай, повезло, нарушил и не попался.

Также одним из плюсов автофиксации нарушений ПДД эксперты называют еще один важный момент.

"Система позволит избавиться от "блатных" на дорогах, – говорит Фокусу Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров, – Сегодня едет за рулем СБУшник, полицейский, нардеп, чиновник, останавливает его полицейский: "Вы нарушили". – "Свои, брат". И его отпускают. Видеофиксация по номерам не видит, народный это депутат или полицейский, поэтому фиксирует все. Все равны перед законом".

Казалось бы, все просто – не нарушай и не получишь штраф. Но вот тут всплывает интересный момент – некая юридическая манипуляции. Сегодня в Сети активно обсуждают, как обжаловать штраф и доказать, что за рулем был или другой человек, или вовсе скорость автомобиль не превышал. При этом адвокаты раздают советы – "отстаивать себя" и, мол, пусть полиция сначала докажет, что это именно вы нарушили ПДД.

По закону, вы не можете сами себя защищать в суде, необходимо свидетельство адвоката. Представьте, вы нарушили и пришел вам штраф в 255 грн, если его оплатить за 10 дней сумма составит всего 127,5. Вы оплатите штраф или наймете адвоката за 10 тыс. грн для обжалования штрафа? Сейчас эти бредни активно расходятся по Сети – ”пусть докажут, что это были вы за рулем и нарушили, а еще ссылаются на презумпцию невиновности. Но все эти люди просто не читали Конституцию”, – продолжает Олег Назаренко.

Действительно, презумпция невиновности существует только в уголовном производстве. Если автомобиль, нарушая ПДД, сбил человека – тут и начинает работать презумпция невиновности. Полиция должна доказать вину того, кто был за рулем и подверг опасности здоровье и жизнь человека. Но превышение скорости – это административное правонарушение. А значит, и доказывать полиция вам ничего не должна – нарушили ПДД, значит несите ответственность.