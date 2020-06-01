Зеленый свет для малого и среднего бизнеса в онлайне

Нынешние условия не только в Украине, но и во всем мире, показали, что переход бизнеса в онлайн стал не просто запасным вариантом, а обязательным условием. Чтобы продавать и держаться на плаву необходимо использовать все доступные инструменты, в том числе и онлайн-платформы. Согласно данным Kantar CMeter в апреле 2020 года OLX вошел в пятерку наиболее популярных ресурсов Украины. Ежемесячно платформу посещают более 25 млн пользователей, а свои товары и услуги продают 2,3 млн активных продавцов – от частных лиц до крупных компаний.

О том как перевести свой бизнес в онлайн за один день и на какие преимущества рассчитывать рассказывает Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии.

Пять причин для бизнеса наконец-то уйти в онлайн

1. Канал продаж

Логическим решением развивать малый и средний бизнес, а также словить волну трендов будет переход в онлайн, например на платформу OLX, которая помогает объединять людей для взаимовыгодных сделок. Такой выбор площадки станет дополнительным, а для кого-то и основным каналом продаж.

2. Индивидуальный подход

С начала введения карантина специальное подразделение OLX – B2B Unit – тесно работает с бизнес-пользователями платформы, помогает успешно реализовывать товары и услуги. Персональные менеджеры оптимизируют процесс быстрого перехода бизнеса в онлайн и помогают перестроить операционную работу. Клиенты могут обращаться по телефону, если возникает проблема или нужна консультация, проходить обучающие вебинары и даже получить личного консультанта, в случае покупки пакета объявлений. Так с марта по май месяц бизнес-пользователями платформы, которые приобрели пакеты, стало более 137 000 продавцов малого и среднего бизнеса.

3. Сокращение расходов

Переход бизнеса в онлайн – это существенная экономия, как минимум на аренде торговых помещений либо офисов. Обычной статьей затрат на старте бизнеса станет разработка интернет-магазина, его поисковая оптимизация, поддержка, создание конкурентного контента и реклама. Однако и здесь расходы можно сократить. Так размещение на маркетплейсе будет стоит дешевле поддержки сайта, продавец получит гораздо больше охвата благодаря узнаваемости бренда и его товары или услуги будут доступны широкой аудитории.

Если пользователь запускает свое дело на OLX, его расходы значительно ниже – он получает готовый интернет-магазин, возможность размещать сотни объявлений с товарами и подключить различные варианты продвижения. Кроме того, появляется и пространство для экспериментов: публикуя объявления в разных рубриках пользователь может посмотреть, на какие товары будет больший спрос, и только потом выбрать свою нишу для бизнеса.

4. Продажи 24/7

Скорость продаж, заключения сделок и закрытия объявлений – главные преимущества онлайн-платформ. Так OLX будет достаточно комфортным как для клиента, так и для продавца: бизнес в онлайне позволяет разместить новый товар в любое время, а его доступность – покупать в режиме 24/7 с любого устройства.

5. Большой трафик пользователей и возможность масштабировать бизнес

Онлайн-платформы позволяют расширить аудиторию и найти покупателей в любом городе. Они нравятся продавцам за то, что приносят большой поток покупателей. Так на платформу OLX каждый второй интернет-пользователь заходит минимум раз в месяц, считая его удобным, простым и понятным сервисом, а приложение установлено в каждом втором смартфоне. При этом в период карантина, с середины марта по конец апреля, согласно статистике OLX резко увеличилось количество откликов на объявления от бизнес-пользователей – +124% откликнувшихся.

Как начать зарабатывать на онлайн-платформе

Перед началом запуска пользователь может на специальной странице OLX узнать ключевую информацию о бизнесе в разных разделах, оставить заявку по любому интересующему вопросу и рассчитать стоимость пакетов размещений в разных категориях. Выбрав подходящую нишу перевести свои товары в онлайн с OLX можно будет за один день.

Главные шаги:

● пройти регистрацию учетной записи;

● определиться с количеством объявлений;

● проанализировать конкуренцию и установить цену на товар;

● сделать фотографию и подготовить контент;

● выбрать удобный для себя способ публикаций, дополнительное размещение или пакет.

Размещать свои предложения можно приобретая каждый раз по одному объявлению или же купив пакет на определенное количество объявлений. Пакеты на 30 дней позволяют разместить от 3 до 1000 объявлений. При минимальном количестве размещений (3 объявления) пакет «Старт» обойдется, к примеру, в 99 грн и станет отличным началом ведения бизнеса по заманчивой цене. А пакет «Премиум» с расширенными возможностями позволит получать еще и дополнительную рекламу 3 объявлений.

Результаты опроса бизнес-пользователей OLX говорят о том, что используя онлайн-платформы в качестве основного заработка, можно получать доход свыше 500 тысяч грн в год – ответы 16% респондентов, от 250 до 500 тысяч – 5%, от 100 до 250 тысяч – 6%, от 50 до 100 тысяч – 10%.