Минюст анонсировал "большую распродажу тюрем" на лето-осень этого года

Минюст планирует летом-осенью выставить на продажу десятки тюрем и СИЗО. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Мы действительно сокращаем количество тюрем. На этой неделе мы замораживаем девять тюрем, будем их продавать. Есть и десятки других объектов, которые мы готовы выставить на продажу", – говорит минстр.

Планы Минюста Малюська назвал "большой распродажей тюрем". Состояться она должна ориентировочно уже этим летом и осенью.

Но для того, чтобы план можно было реализовать, народные депутаты должны будет принять соответствующий законопроек, который уже зарегистрирован в парламенте.

Также Малюська отметил, что украинцам нечего бояться, ведь продажа тюрем и СИЗО не повлияет на количество осужденных. "Речь идет о больших заброшенных комплексах, которые сейчас не используются никем, но на которые идут деньги налогоплательщиков и которые охраняются", – пояснил он.

"Мы хотели бы продать значительно больше, чем предлагает спрос. Самые интересные истории – это Львов. В городе есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать и которые будут дорого стоить", – говорит министр.

Отдельно Малюська отметил, что потенциальных инвесторов не интересуют здания, их интересуют участки. "Когда-то СИЗО строились на окраинах города, а теперь это – центр. Соответственно, у нас огромные площади, несколько гектаров земель практически в каждом большом городе, на хороших земельных участках", – сказал он.