Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе

В Запорожье в Коммунарском районе горел один из цехов обувной фабрики Mida. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло в 15:42, на третьем этаже производственного цеха. Через час, в 16:55, пожар локализовали. В общей сложности выгорело 400 кв.м.

К тушению пожара привлекли 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Местные издания уточняют, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Жители Запорожья пишут в социальных сетях, что пожар был виден во всех соседних районах города.