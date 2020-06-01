В Одессе умерла участница ультрамарафона, которую искали 8 часов
Спортсменку нашли без сознания за 10 км до финиша
В Одессе в больнице от инсульта умерла участница сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Девушка принимала участие в ультрамарафоне "Ультра-Трейл Куяльник".
Об этом в Facebook сообщил глава пресс-службы Одесской облгосадминистрации Денис Соколов. "Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", – написал он.
Екатерину Катющеву искали 8 часов после того, как она отметилась на последнем перед финишем контрольном пункте за 10 км до окончания дистанции. Однако на финише она не появилась.
На поиски спортсменки направили полицию с кинологами. Екатерину Катющеву нашли без сознания. Спортсменка получила тепловой удар.
Екатерина Катющева имела достаточно высокий уровень подготовки и была среди лидеров во время трагического для нее забега. Дистанция ультрамарафона составляет 67 километров.
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