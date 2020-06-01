Пас в поле скот: во Львовской области от удара молнии погиб 16-летний школьник
Спрятаться в поле от молнии и дождя не было возможности
В субботу, 13 июня, в селе Подгорцы во Львовской области от удара молнии погиб 16-летний юноша. О несчастном случае сообщило издание Zolochiv.net со ссылкой на местную полицию.
По информации начальника следственного отделения Золочевского отдела полиции Андрея Рапы, подросток вместе со своей 10-летней сестрой пас в поле скот.
Молния попала в подростка около 18:00, от удара он мгновенно погиб. Спрятаться в поле от молнии и дождя не было возможности.
Как уточняет ТСН, первой бросилась ему на помощь сестра. Она позвала родных. Карета "скорой помощи" приехала спустя несколько минут, но тело уже было бездыханное.
Парень окончил 9 класс, помогал по хозяйству маме и соседям.
Как ранее писал Фокус:
- 21 июня 2019 года в селе Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку общественного транспорта и убила трех человек из пяти, которые там находились.
- В мае 2019 года во Львовской области молния попала в семейную пару.