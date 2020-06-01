Офис генпрокурора открыл дисциплинарное производство в отношении Назара Холодницкого по жалобе руководителя Генеральной инспекции Сергея Лисаченко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил об открытии против него дисциплинарного производства кадровой комиссией Офиса генерального прокурора.

Об этом он написал в Facebook.

Согласно опубликованному Холодницким документу, известно, что жалоба на него поступила от руководителя Генеральной инспекции Сергея Лисаченко. Сама жалоба имеет гриф "Для служебного пользования", поэтому Холодницкий не знает о ее содержании.

17 июня состоится заседание кадровой комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства.

"Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно", – прокомментировал Холодницкий.

Как ранее сообщал Фокус:

Генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении заявила, что САП нарушает процессуальные сроки, после чего закрывает резонансные уголовные дела.