Шорт-лист номинантов на премию PRESSZVANIE
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Объявлены лидеры голосования на получение журналистской премии PRESSZVANIE.
В шорт-лист вошли журналисты и редакторы, которые набрали наибольшее количество баллов. Имена претендентов на победу расположены по алфавиту, а не по результатам оценивания.
После объявления победителей на церемонии награждения, все оценки жюри будут находиться в открытом доступе на сайте премии. Организаторы сообщат дату церемонии награждения дополнительно, как только нормализуется ситуация с пандемией и будут разрешены массовые мероприятия.
Категория «Бизнес»
Номинация «Экономическая политика: финансы, инвестиции»:
- Виталий Андроник, Сегодня
- Денис Пристай, Суспільне
- Мария Бабенко, Фокус
- Надежда Михальчук, Delo.ua
- Ольга Пташка, Бизнес
Номинация «Агропромышленный комплекс»:
- Анна Назаренко, Agrar Medien Ukraine
- Анна Омбоди, Latifundist
- Наталия Лошакова, Delo.ua
- Елена Нинуа, Agroexpert
- Ольга Шульга, The Page
Номинация «Промышленное производство: ГМК и промышленность»:
- Виктор Авдеенко, Апостроф
- Елена Голубева, 112.ua
- Ольга Кравченко, UAprom.info
- Юрий Григоренко, ГМК-Центр
Номинация «Телекоммуникации и IT»:
- Андрей Зинченко, Бизнес
- Антон Кобылянский, внештатный журналист
- Виктория Новикова, внештатная журналистка
- Игорь Токарь, Радио Свобода
- Ирина Керст, 1+1
- Ната Штука, Forbes Ukraine
Номинация «Потребительские рынки»:
- Алёна Захарова, Українські Новини
- Мария Бабенко, Фокус
- Ольга Пташка, Бизнес
- Сергей Васильев, внештатный журналист
- Татьяна Гришина, Конкурент
Номинация «Транспорт»:
- Виталий Андроник, Сегодня
- Ната Штука, Forbes Ukraine
- Оксана Гришина, внештатная журналистка
- Ольга Кравченко, UAprom.info
- Ольга Шульга, The Page
- Юрий Григоренко, ГМК-Центр
Номинация «Энергетика»:
- Дмитрий Бунецкий, Delo.ua
- Елена Голубева, 112.ua
- Ольга Пташка, Бизнес
- Ярослав Самолюк, внештатный журналист
Номинация «Недвижимость»:
- Ирина Настич, Property Times
- Евгения Селезнёва, журнал Простір
- Оксана Гришина, внештатная журналистка
- Юрий Григоренко, ГМК-Центр
Категория «Социум»
Номинация «Качество жизни: общество и социальные инициативы»:
- Алина Кондратенко, Insider
- Анастасия Дзюбак, внештатная журналистка
- Анастасия Магазова, Радио Свобода
- Ольга Омельянчук, Радио Свобода
- Светлана Ославская, Reporters.media
Номинация «Здравоохранение»:
- Анастасия Иванцев, LB.ua
- Галина Ковальчук, Фокус
- Кирилл Бескоровайный, Куншт
- Татьяна Капустинская, Platfor.ma
Номинация «Спорт»:
- Галина Максимчук, Район.in.ua
- Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
- Наталия Патрикеева, внештатная журналистка
- Оксана Швед, внештатная журналистка
- Татьяна Гордиенко, WoMo
Номинация «Экология»:
- Анна Аргирова, внештатная журналистка
- Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
- Людмила Арсенюк, Куншт
- Оксана Расулова, внештатная журналистка
- Татьяна Капустинская, Platfor.ma
Категория «Культура»
Номинация «Lifestyle: питание, туризм, мода»:
- Анастасия Дзюбак, внештатная журналистка
- Вера Курико, внештатная журналистка
- Ксения Призиглей, Апостроф
- Ольга Усачёва, Mind.ua
- Роксана Рублевская, внештатная журналистка
- Ярослава Куцай, внештатный журналист
Номинация «Кино и театр»:
- Виктория Новикова, внештатная журналистка
- Дария Бадёр, LB
- Александр Перемот, Сегодня
- Роксана Рублевская, внештатная журналистка
- Сергей Васильев, внештатный журналист
- Татьяна Гордиенко, WoMo
- Юлия Манукян, журнал Простір
Номинация «Музыка»:
- Игорь Панасенко, STEREOBAZA на Просто Ради.О
- Галина Глеба, PinchukArtCentre
- Дария Бадёр, LB.ua
- Алексей Батурин, Фокус
- Роксана Рублевская, внештатная журналистка
Номинация «Издательское дело и литература»:
- Виталина Макарик, Читомо
- Марина Мойнихан, внештатная журналистка
- Николай Тимошик, внештатный журналист
- Роксана Рублевская, внештатная журналистка
- Юстина Довбуш, внештатная журналистка
Номинация «Визуальное искусство»:
- Галина Глеба, PinchukArtCentre
- Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
- Екатерина Яковленко, внештатная журналистка
- Ксения Билаш, LB.ua
- Ярослава Куцай, внештатный журналист
Категория специальных номинаций
Номинация «Открытие года»:
- Андрей Зинченко, Бизнес
- Василий Михальчук, Delo.ua
- Ирина Маслюкова, портал Гречка
- Ольга Пташка, Бизнес
- Роман Иванюк, внештатный журналист
Номинация «Лучший редактор»:
- Андрей Юхименко, The Page
- Виталий Сыч, Новое Время
- Оксана Павленко, The Devochki
- Сергей Сидоренко, Европейская правда
О нас: RESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации «Прессзвание Украина», цель которой – способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся. Проект имеет два основных направления деятельности: премия и образовательная платформа для журналистов.
Медиа партнёры: Фокус, Delo.ua, MMR, Интерфакс-Украина, В сухом остатке, Типові Журналісти.
Партнеры образовательного направления: Смарт-Холдинг, Метинвест.