Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который 5 марта 2019 года совершил теракт в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. Тогда 51 человек погиб, еще 50 получили ранения.

Злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы, пропагандирующей этнический и культурный геноцид, а также массовые убийства. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове.

Еще часть материалов неонацисты получали из РФ. Агитационная литература распространялась на тайных собраниях и во время тематических вечеринок.

В ходе обысков было изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывные устройства.

Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками материалов террористической тематики через Telegram-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Гражданин Австралии Брентон Таррант в зале суда над ним признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях.