Убийство Даши Лукьяненко: суд продлил арест обвиняемому
На 60 дней
Суд продлил арест Николаю Тарасову, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в райцентре Ивановка Одесской области в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Раздельнянского районного суда Одесской области.
Как сообщили в суде, 17 июня коллегией судей в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения обвиняемому.
По результатам рассмотрения ходатайства, суд продлил Тарасову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней.
Также отмечается, что коллегия судей продолжила исследования письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения.
Следующее заседание назначено на 25 июня, оно также пройдет в закрытом режиме.
Как ранее писал Фокус:
- 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области.
- После исчезновения Дарьи Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить передвижение девочки в последний день жизни.
- Подозреваемого в убийстве Николая Тарасова направляли на психиатрическую экспертизу.