Украинские моряки возвращаются домой после трех лет в ливийской тюрьме

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков – экипаж танкера "Рута", которые три года провели в тюрьме. Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

Три года родственники моряков и "Ассоль" многократно обращались во все инстанции, от которых зависела судьба моряков, несколько раз проводили пикеты, обращались к властям Ливии. Вышли около сотни сюжетов на центральных и региональных телеканалах, статей в печатных и интернет СМИ. О судьбах моряков приезжали снимать репортажи журналисты Евросоюза.

По данным "Ассоли", сотни украинцев находятся в тюрьмах Турции, Греции и Италии по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов. Там же четыре украинца из экипажа теплохода "Captain Khayyam", задержанные в феврале 2016 в Ливии. Моряки судна "Tecne", находящиеся по надуманному обвинению в нигерийской тюрьме с 2017 года, и др.

Напомним, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них – танкер "Рута" – было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж судна по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. В 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику Manchester Shipping S.A.

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В мае 2018 года СБУ сообщила о незаконной эксплуатации "Руты". Как выяснилось в ходе следствия, в феврале 2017 злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН.

Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. Они не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов, за это отвечает собственник груза. Все указания от судовладельца "Руте" поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был изъят ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажу не дали.

Следствие закончилось через восемь месяцев после ареста. Но суда не было. Все 14 человек экипажа находились в одной тесной камере. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков, некоторые серьезно заболели.

23 апреля министры иностранных дел Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения из ливийских тюрем 18 украинских моряков, членов экипажей танкеров "Captain Khayyam" и "Рута".

29 апреля апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа "Рута". Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурат.

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