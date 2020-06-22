Командира батальона ОУН Николая Коханивского приговорили в условному сроку

Шевченковский райсуд Киева приговорил лидера ОУН Николая Коханивского к двум годам заключения с отсрочкой исполнения наказания на год как "условный срок". Его судили за погром отделения Сбербанка в 2016 году.

Судья зачитывал детали дела более часа, пишет hromadske.

Гражданский иск о компенсации убытков оставлен без рассмотрения, так как представители истца не явились на заседание.

Сам Николай Коханивский не согласен с решением суда.

Коханивского судили по делу погромов российских банков в 2016 году. 20 февраля 2016 года в Киеве представители ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка".

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