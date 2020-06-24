Рейтинг кормов для кошек супер-премиум класса. Обзор на премиум: Brit Premium и Josera

В чем разница между кормами для кошек премиум и супер премиум класса? У многих владельцев пушистых любимцев ответ — в цене. Чтобы проверить, насколько такое мнение справедливо, мы сравнили несколько продуктов категории премиум и супер премиум класса.

Корм для кошек Josera: характеристика и состав

Корм для кошек премиум класса от немецкого производителя. Предлагаются продукты для котов разного возраста, а также привередливых к запаху еды животных. Можно выбрать корма с курятиной, говядиной, рыбой.

Основные ингредиенты Josera JosiCat Geflugel (Crunchy Poultry) – мясо и продукты его переработки (мясная мука из птицы), зерновые (какие именно – не указано). Не расшифровывается также состав добавочных компонентов – масел, жиров, растительных и рыбных продуктов. Добавлен фосфор, кальций, витамины А, D, Е. Белки - 28%; жиры - 9%.

Невысокое содержание белковой части в кормах Josera для кошек, а также скудная информация о растительной и животной составляющих позволяет сделать вывод, что производитель использует не самое качественное сырье для производства своей продукции. Кроме того, цена корма Josera достаточно высокая как для сегмента премиум.

Корм для кошек Brit Premium: характеристика и состав

Среди продуктов премиум класса Brit Premium для кошек чешской фирмы VAFO PRAHA представлены корма для животных разных возрастных групп, предложены варианты диетического рациона.

Основной белковый ингредиент — курица в сухом виде, влажном (мясо и субпродукты) и мясная мука. Источник углеводов – злаки (кукуруза, рис). Добавлены сушеные овощи и фрукты, растительные экстракты – юкки Шидигера, цитрусовых, розмарина, куркумы, гвоздики. Продукты обогащены рыбьим жиром, витаминно-минеральной добавкой. Белки — 34%; жиры — 12%.

У этого корма из сегмента премиум неплохой состав и высокое содержание витаминов, но смущает, что половина мясных ингредиентов в сухом виде. Ведь это значит, что кроме мяса там могут быть любые субпродукты. Да и на втором месте кукурузный крахмал, который сложно переваривается и может стать причиной пищевой аллергии.

Лучшие корма супер-премиум класса для кошек

Обеспечить кошку необходимым количеством белков, витаминов и минералов, а также не допустить проблем со здоровьем поможет правильно подобранное сбалансированное питание. И такое точно найдется в сегменте супер премиум. Кроме богатого состава такие корма отличаются приятным вкусом, а также отсутствием вредных добавок и консервантов. И если весомым аргументом для вас является высокая цена на категорию супер премиум, то поверьте, она не слишком высокая и точно соответствует качеству.

Корм для кошек Purina Pro Plan: характеристика и состав

Производитель корма Purina Pro Plan для кошек — американский концерн Purina. Основной ингредиент кормов – мясо (ягненка, кролика, курицы, индейки)или рыба (лосось). Также рецептуры включают злаки – рис, пшеницу, кукурузу. Содержание растительного белка в данном корме достаточно высокое, при этом производитель не указал на упаковке процент каждого из них. Лишь косвенно определить количество может последовательность компонентов.

Добавлен яичный порошок, сухое молозиво (для младше года), рыбий и животный жир, полный витаминно-минеральный набор, микро- и макроэлементов. Процентное соотношение питательных веществ в разных продуктах супер премиум класса для кошек от Purina выглядит так: 36%-40 белки; 14-16% жиры.

Корм для кошек Royal Canin: характеристика и состав

Производитель корма для кошек Royal Canin предлагает продукты для кошек разных возрастных групп. В составе кормов гидролизат мяса домашней птицы (без конкретного определения какой именно), высушенный мясной белок, злаки (пшеница, кукуруза. рис), растительные компоненты (подорожник, бархатцы, свекла, картофель), а также дрожжи и рыбий жир. Некоторые эксперты относят корм к премиум сегменту из-за неизвестного качества сырья из которого получены дегидрированные белки; не указано какие именно используются консерванты и антиоксиданты. Содержание питательных веществ в разных сортах корма отличается: белков - 30-40%; жиров – 10-15%.

Корм для кошек Optimeal: характеристика и состав

Optimeal — супер премиальное питание для кошек и собак, изготовленное в Украине под контролем ветеринаров по швейцарской лицензии Swiss Pet Nutrition Group GmbH. Предлагается рацион для животных разного возраста, диетические продукты. В состав кормов Optimeal входит только высококачественное мясо и морские продукты – ягненок, индейка, телятина, лосось, креветки (в целом виде во влажном корме). Добавлены также:

злаки (есть также беззерновые рационы);

куриный жир, масло лосося, масло огуречника;

растительные ингредиенты – бархатцы ромашка, крапива, чабрец, корень лопуха, алтея, подорожник, клюква, льняное семя.

Optimeal обогащен кальцием, фосфором, магнием, витаминами А, D, Е, пребиотиком (Актиген) и натуральным иммуномодулятором (Макро Гард). Белков - 34-40%; жиров – 16-20%.

Премиум или супер премиум корма: что лучше выбрать

Супер премиальные корма для кошек готовятся на основе свежего мяса высокого качества (утки, курицы, индейки, кролика, телятины, ягнятины), лосося. Они обогащены полиненасыщенными кислотами (Омега-3, 6), полноценным витаминным набором, минералами, микро- и макроэлементами, пребиотиками. Большинство добавок, в том числе антиоксиданты, которые используются производителями кормов с пометкой супер-премиум имеют натуральное происхождение.

Рецептура кормов для кошек из категории премиум вызывает немало вопросов. Вместо свежего мяса производители используют мясные ингредиенты или протеины растительного происхождения. Зачастую, среди первых компонентов в составе кормов из премиум сегмента зерновые - кукуруза, рис, ячмень, тогда как в супер-премиуме растительные составляющие в списке после животных.

Супер премиум корма также отличаются от премиум широчайшим выбором мясного сырья и вкусовой гаммы (кроме куриного мяса, производители используют индейку, кролика, ягненка, рыбу и морепродукты).

Вывод о кормах для кошек премиум и супер премиум классов

Состав кормов для кошек класса супер премиум от брендов Optimeal, Purina Pro Plan, Royal Canin позволяет не беспокоиться о том, что домашний любимец может испытывать недостаток питательных веществ, витаминов и минералов.

Стоимость корма - тоже немаловажный фактор при выборе питания для пушистого любимца. Бренды Josera, Optimeal, Purina Pro Plan и Royal Canin предлагают корм в упаковках максимум по 10 кг, и только у Brit Premium фасовка - 8 кг. Цена за 1 кг при максимальной фасовке равна:

Премиум:

Brit Premium – 106,60 грн;

Josera - 96 грн.

Супер премиум:

Optimeal – 160 грн;

Purina Pro Plan – 247 грн;

Royal Canin – 233,85 грн.

Кормить кошку кормами из категории премиум класса можно и в принципе безопасно. Только очень важно учесть потребности вашей кошки и правильно выбрать состав.

На фоне последних выгодно отличается корм для кошек торговой марки Optimeal. Кроме выгодной цены, а она не намного выше премиальных марок, рационы состоят исключительно из высококачественных ингредиентов.

Выбирая правильное и сбалансированное питание - мы выбираем качество жизни нашим любимцам. И пусть она будет долгой и наполненной исключительно положительными моментами.