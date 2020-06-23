РФ в ОРДЛО начинает новую волну принудительной паспортизации, – разведка

В начале июля Россия возобновит организованные поездки жителей ОРДЛО в Ростовскую область с целью получения паспортов РФ, сообщает разведка.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск возобновляет меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ унаемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства", – сказано в сообщении.

По словам Гуцуляка, с начала июля оккупанты собираюстся возобновить организованные выезды в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, которые были приостановлены в апреле.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.