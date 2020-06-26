Shabo: відповідальність – це, насамперед, про дії

Всеукраїнські соціальні проєкти на підтримку рішення людей залишатися вдома. Поставка медичних приладів, обладнання та засобів індивідуального захисту для медиків. У компанії SHABO вважають, що зараз соціальна відповідальність бізнесу – це не лише про якість продукції, своєчасні податки та заробітну платню, а й про позицію «Зробити все від нас залежне», щоб впоратись з розповсюдженням епідемії.

Інфекційному відділенню Білгород-Дністровської центральної районної лікарні компанія SHABO допомагає вже багато років, а під час пандемії тут підготували 30 ліжок-місць для прийому пацієнтів, провели капітальний ремонт палати інтенсивної терапії, а також налагодили та встановили апарат ШВЛ.

Окрім цього, забезпечили медиків засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням. Та на цьому не зупинилися.

Гіоргі Іукурідзе, співвласник компанії SHABO

«Унікальні часи потребували унікальних рішень. Ми намагалися знаходити ідеї, які б дозволяли всім нам залишатися здоровими, дотримуватися вимог карантину та бути соціально відповідальними. Тому, окрім допомоги медикам та лікарням, ми провели дві масштабні акції на підтримку рішення українців залишитись вдома на Великдень та травневі свята. Спочатку освятили своє вино та забезпечили можливість замовити його безпосередньо додому. А потім підтримали мільйонну команду людей, які працюють у ресторанній сфері - провели онлайн кампанію у соцмережах: ділилися переліком українських ресторанів, де можна було придбати святкові страви, а першого травня запустили 8-годинний онлайн марафон за участю рестораторів, сомельє, музикантів з України, Грузії, Італії, Америки. Ми радіємо з того, що нам вдалося допомогти українцям зберегти традиції навіть залишаючись вдома та найголовніше - бути у безпеці», - розповідає Гіоргі Іукурідзе, співвласник компанії SHABO.