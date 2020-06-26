ОГОРНУТИ ТУРБОТОЮ: як Лінія магазинів EVA лікарням допомагала

Не стояти осторонь біди, якщо можеш допомогти — пам’ятаючи про власне правило, неодноразово реалізоване під час благочинних проєктів бренду, з оголошенням пандемії Лінія магазинів EVA заходилася допомагати лікарям і лікарням у боротьбі із COVID-19. Цей кейс — не лише про соціальну відповідальність, а й про приклад швидкого реагування окремої компанії та про розуміння того, що український бізнес творять небайдужі люди, об’єднавшись із чуйними людьми.

Компанія подбала про найнеобхідніше — негайно закупила й передала в лікарні 1000 захисних багаторазових медичних костюмів найвищої якості. Їх одразу ж було розподілено поміж лікарями, медсестрами й санітарками — медпрацівниками, які виявилися найбільш уразливими через елементарний брак спеціалізованого захисту. Якість спецкостюмів одразу перевірили й оцінили у медичних закладах Дніпра, Одеси й Миколаєва.

Як соціально відповідальна компанія, Лінія магазинів EVA розуміла необхідність підтримки медиків, які війшли на боротьбу зі страшним вірусом, й залучила до реалізації проєктів всіх працівників рітейлу на чолі з топ-менеджментом. Співробітники Лінії магазинів EVA були на зв’язку з Міністерством охорони здоров’я. Зокрема, саме з офіційного сайту в компанії дізналися про 242 опорні лікарні по всій Україні, і знову, не роздумуючи, вирішили долучитися з допомогою.

У EVA кажуть, що працівникам довелося телефонувати у кожну з лікарень, розмовляти із очільниками медзакладів, щоб зрозуміти, чого саме потребують на місцях. Вираховували кількість лікарняних місць, співставляли з чисельністю медперсоналу в кожній конкретній лікарні, аби охопити допомогою якомога якісніше.

Так з’явився список необхідних миючих і дезінфікуючих засобів, яких мало б вистачити на місяць карантину. У ньому значилося понад 4000 кілограмів прального порошку, по 1500 літрів антисептика, рідкого й антисептичного мила, біля 2500 літрів гелю для туалету, понад 2000 літрів універсального миючого засобу, більш як 25 000 літрів «білизни». За цими сухими цифрами — адресна допомога, яка полегшила боротьбу із хворобою, покращила санітарний стан й стала надійною підтримкою для медзакладів. Загалом сума допомоги склала біля 500 тисяч гривень.

Прецедент зіграв на об’єднання усієї команди — співпрацю у фокус-групах із вирішенням усіх питань з логістики, копітку роботу до ранку тих, хто формував посилки й вручну створював накладні, співпрацю виробників і фасувальників. Спільно із партнерами з «Нової пошти» вдалося дуже оперативно розіслати пакунки від EVA по всій Україні. Й отримати задоволення від виконаної важливої роботи.

Утім, допомога на цьому не скінчилася. Лінія магазинів EVA охоче підтримала ініціативу партнера мережі й 10% від вартості кожного проданого засобу торговельної марки Fa перерахувала Благодійному фондові CEO Foundation Club.

Загалом вдалося зібрати ще 500 тисяч гривень й знову направити їх на допомогу лікарням. Були закуплені одноразові захисні костюми із бахілами, захисні маски SSP2 й передані до міської клінічної лікарні №9 міста Києва та їхнім колегам із клінічної лікарні №21 у Дніпрі. Так сума допомоги за трьома напрямками зросла до 1,5 млн гривень.

Здавалося б, після трьох відмінних проектів уже можна було б і перепочити, але у EVA навіть й не думають зупинятися. Спільно із однією з мереж супермаркетів було взято шефство над пологовим відділенням Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова. Воно стало опорним пунктом супроводження вагітності й пологів майбутніх мам Дніпра і області, у яких буде виявлено вірус COVID-19. А це — абсолютна цільова аудиторія рітейлу. Акушерському відділенню передали підгузки та пелюшки, дитячі креми й гелі, гігієнічні засоби для мам і ще багато найпопулярнішої продукції з полиці EVA, щоб огорнути породіль турботою й підкреслити, що у боротьбі з хворобою вони не самотні.