В Харькове жестоко избили члена партии Шария. За два часа до этого он написал заявление об угрозах

Сегодня утром блогер Анатолий Шарий выложил у себя в телеграм-канале фотографии избитого парня. По его словам, Никита Роженко — член его партии, которому уже ранее поступали угрозы со стороны Национального Корпуса. Фокус собрал все, что известно об этой ситуации

Сегодня утром блогер Анатолий Шарий заявил, что члена его партии в Харькове избили битами представители Национального корпуса.

За два часа до происшествия молодой человек якобы написал заявление в полицию об угрозе жизни со стороны Нацкорпуса. В подтверждение этой информации Анатолий Шарий опубликовал талон из полиции о регистрации заявления.

Судя по талону, избитого парня зовут Никита Роженко. В профиле в Instagram, который, вероятно, ему принадлежит, молодой человек не скрывает свое членство в Партии Шария.

Анатолий Шарий утверждает, что к нападению причастны конкретные люди из Национального Корпуса — Константин Немичев и Максим Жорин. Вчера, 24 июня, Немичев анонсировал у себя в Facebook акцию протеста под офисом ОПЗЖ. В своем посте Константин утверждает, что "кремлевские агенты из ОПЗЖ и синтетический проект для дискредитации всего украинского под названием "партия Шария" несут прямую угрозу национальной безопасности и подрывают основы сувернитета Украины". Кроме того, он пообещал "доганять" каждого политического оппонента любым эффективным способом.

Максим Жорин, руководитель центрального штаба Нацкорпуса, также публиковал в своем Фейсбуке посты о "новой волне приветов" сторонникам Шария.

16 июня Максим Жорин в своем видеообращении назвал Шария "крысой", который использует своих сторонников "как пушечное мясо" и заявил, что их "регулярно уничтожают как скот".

На момент выхода публикации никакой публичной реакции от обвиняемых членов Нацкорпуса не последовало.

Полиция Харьковской области подтвердила факт нападения, сообщив, что в ночь на 25 июня двое неизвестных напали на 28-летнего гражданина и нанесли ему телесные повреждения. По факту происшествия начато расследование по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).