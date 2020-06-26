ПРИКЛАД NESTLE В УКРАЇНІ: як бізнес стає на боротьбу із COVID-19

Непрості часи перевіряють людей на міцність, а бізнес — наскільки він дійсно соціально відповідальний і чи дотримується задекларованих цінностей. Якщо для компанії люди справді важливі й вартісні, то вони це відчують і в гарні часи, і в часи турбулентності.

В Nestlé люди завжди є центром уваги. З початку всесвітньої пандемії, спричиненої COVID-19, пріоритетними напрямками компанії стали захист здоров’я працівників, безперервне виробництво, підтримка медичних закладів і лікарів, що борються з хворобою, різнобічна допомога малозабезпеченим людям та родинам.

Компанія виділила 20 млн грн на допомогу медичним закладам України для придбання необхідного обладнання, яке рятує життя, а також засобів індивідуального захисту. В рамках першого кроку було передано обладнання для вентиляції легень, а також наркозно-дихальний апарат, приліжкові монітори пацієнта для семи лікарень у Львівській та Волинській областях.

Окрім обладнання, необхідного для життя пацієнтів, важливим кроком є захист здоров’я лікарів. Зрозумівши невтішну статистику захворювань на COVID-19 серед лікарів, компанія продовжила допомогу і в цьому напрямку. У співпраці з благодійним фондом «Із янголом на плечі» Nestle в Україні забезпечила іще чотири львівські лікарні найнеобхіднішим у часи боротьби із COVID-19: 2500 захисними костюмами і 500 медичними окулярами. За цифрами допомоги — збережені здоров’я та життя лікарів та пацієнтів.

«Ця криза унікальна в багатьох аспектах через глобальний масштаб та відповідний соціальний вплив, вплив на здоров’я людей і потенційно драматичний економічний вплив, зміни у способі життя та веденні бізнесу. В такі часи ми в Nestlé пересвідчуємося у правильності нашої мети — покращувати якість життя та сприяти здоровому майбутньому. В цьому сенсі ми в Нестле Україна зрозуміли, що найкращий спосіб підтримки в даній ситуації — це гарантувати безпеку та здоров’я наших людей, продовжувати постачання високоякісних продуктів споживачам і подати руку допомоги суспільству. Гарантування стабільності та безперервності роботи разом із найбільш безпечними умовами праці — наша головна ціль та ключовий спосіб забезпечення доходів наших людей у цей складний час. Але цього недостатньо. Ми віримо, що найбільшою позитивною зміною, яку можемо сьогодні зробити для українського суспільства, є наша постійна допомога громадам та людям, що цього потребують, а також підтримка медичних установ України. Ми вже передали понад 12000 наборів продуктів родинам та підтримали різні лікарні пожертвами, що були направлені на придбання медичного обладнання. Крім того, ми співпрацюємо з Товариством Червоного Хреста в Україні, щоб зібрати додаткові пожертви. Ми готові надавати підтримку тим, хто щодня бореться проти поширення вірусу», — повідомив Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові.

Завдяки ініціативі Nestle й співпраці з місцевими закладами соціального захисту та благодійними фондами продовжується робота із забезпечення продуктовими наборами найменш захищених верств населення, таких як люди похилого віку та багатодітні родини, що особливо потребують підтримки в цей непростий час. Nestlé в партнерстві з Товариством Червоного Хреста України розпочали програму, завдяки якій працівники компанії можуть пожертвувати кошти особисто. Зібрану суму компанія подвоїть та направить на допомогу. Разом з благодійними організаціями Nestlé підтримала медперсонал продуктами й передала їх до 10 лікарень Київської та Львівської областей.

«Для відновлення економіки важлива підтримка малого та середнього бізнесу. «Завжди відкриті для вас» — ініціатива підтримки власників ресторанів та кафе, які працюють у малих та середніх форматах, адже серед сегменту HoReCa саме вони відчули на собі вплив карантину. Ми розуміємо, що відкриття закладів після карантину — це непростий процес, і наші клієнти будуть потребувати уваги та підтримки. Як відповідальна компанія ми хочемо бути поруч, коли наші клієнти та партнери найбільше цього потребують», — продовжив Алессандро Дзанеллі.

Ініціатива підтримки «Завжди відкриті для вас» спрямована на допомогу бізнесу ресторанів та кафе. У компанії сподіваються, що підтримка професіоналів, що полягає у скасуванні орендної плати за обладнання для приготування кави, а також безкоштовний набір продуктів «Рестарт» допоможуть підприємцям встояти у непрості часи й швидко вийти на докризовий рівень.