ПРИКЛАД NESTLE В УКРАЇНІ: як бізнес стає на боротьбу із COVID-19

ПРИКЛАД NESTLE В УКРАЇНІ: як бізнес стає на боротьбу із COVID-19

Позиція

Непрості часи перевіряють людей на міцність, а бізнес — наскільки він дійсно соціально відповідальний і чи дотримується задекларованих цінностей. Якщо для компанії люди справді важливі й вартісні, то вони це відчують і в гарні часи, і в часи турбулентності.

В Nestlé люди завжди є центром уваги. З початку всесвітньої пандемії, спричиненої COVID-19, пріоритетними напрямками компанії стали захист здоров’я працівників, безперервне виробництво, підтримка медичних закладів і лікарів, що борються з хворобою, різнобічна допомога малозабезпеченим людям та родинам.

Компанія виділила 20 млн грн на допомогу медичним закладам України для придбання необхідного обладнання, яке рятує життя, а також засобів індивідуального захисту. В рамках першого кроку було передано обладнання для вентиляції легень, а також наркозно-дихальний апарат, приліжкові монітори пацієнта для семи лікарень у Львівській та Волинській областях.

Окрім обладнання, необхідного для життя пацієнтів, важливим кроком є захист здоров’я лікарів. Зрозумівши невтішну статистику захворювань на COVID-19 серед лікарів, компанія продовжила допомогу і в цьому напрямку. У співпраці з благодійним фондом «Із янголом на плечі» Nestle в Україні забезпечила іще чотири львівські лікарні найнеобхіднішим у часи боротьби із COVID-19: 2500 захисними костюмами і 500 медичними окулярами. За цифрами допомоги — збережені здоров’я та життя лікарів та пацієнтів.

«Ця криза унікальна в багатьох аспектах через глобальний масштаб та відповідний соціальний вплив, вплив на здоров’я людей і потенційно драматичний економічний вплив, зміни у способі життя та веденні бізнесу. В такі часи ми в Nestlé пересвідчуємося у правильності нашої мети — покращувати якість життя та сприяти здоровому майбутньому. В цьому сенсі ми в Нестле Україна зрозуміли, що найкращий спосіб  підтримки в даній ситуації — це  гарантувати безпеку  та здоров’я наших людей, продовжувати постачання високоякісних продуктів споживачам і подати руку допомоги суспільству. Гарантування стабільності та безперервності роботи разом із найбільш безпечними умовами праці — наша головна ціль та ключовий спосіб забезпечення доходів наших людей у цей складний час. Але цього недостатньо. Ми віримо, що найбільшою позитивною зміною, яку можемо сьогодні зробити для українського суспільства, є наша постійна допомога громадам та людям, що цього потребують, а також підтримка медичних установ України. Ми вже передали понад 12000 наборів продуктів родинам та підтримали різні лікарні пожертвами, що були направлені на придбання медичного обладнання. Крім того, ми співпрацюємо з Товариством Червоного Хреста в Україні, щоб зібрати додаткові пожертви. Ми готові надавати підтримку тим, хто щодня бореться проти поширення вірусу», — повідомив Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові.

Завдяки ініціативі Nestle й співпраці з місцевими закладами соціального захисту та благодійними фондами продовжується робота із забезпечення продуктовими наборами найменш захищених верств населення, таких як люди похилого віку та багатодітні родини, що особливо потребують підтримки в цей непростий час. Nestlé в партнерстві з Товариством Червоного Хреста України розпочали програму, завдяки якій працівники компанії можуть пожертвувати кошти особисто. Зібрану суму компанія подвоїть та направить на допомогу. Разом з благодійними організаціями Nestlé підтримала медперсонал продуктами й передала їх до 10 лікарень Київської та Львівської областей.

«Для відновлення економіки важлива підтримка малого та середнього бізнесу. «Завжди відкриті для вас» — ініціатива підтримки власників ресторанів та кафе, які працюють у малих та середніх форматах, адже серед сегменту HoReCa саме вони відчули на собі вплив карантину. Ми розуміємо, що відкриття закладів після карантину — це непростий процес, і наші клієнти будуть потребувати уваги та підтримки. Як відповідальна компанія ми хочемо бути поруч, коли наші клієнти та партнери найбільше цього потребують»,продовжив Алессандро Дзанеллі.

Ініціатива підтримки «Завжди відкриті для вас» спрямована на допомогу бізнесу ресторанів та кафе. У компанії сподіваються, що підтримка професіоналів, що полягає у скасуванні орендної плати за обладнання для приготування кави, а також безкоштовний набір продуктів «Рестарт» допоможуть підприємцям встояти у непрості часи й швидко вийти на докризовий рівень.