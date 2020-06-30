L'Oréal представила наступне покоління цілей сталого розвитку до 2030 року

Кліши, 25 червня 2020 р. – Від сьогодні L'Oréal розпочинає нову програму сталого розвитку «L'Oréal в інтересах майбутнього», в якій визначені найновіші цілі Групи до 2030 року. В умовах зростаючих екологічних та соціальних проблем L'Oréal прискорює свою трансформацію на шляху до створення моделі, що враховує планетарні межі, та посилює свої зобов'язання зі сталого розвитку та врахування індивідуальних особливостей:

Трансформація бізнесу L’Oréal для врахування планетарних меж:

- До 2025 року всі об’єкти компанії L'Oréal досягнуть нульових викидів вуглецю за рахунок підвищення енергоефективності та використання 100% відновлюваної енергії;

- До 2030 року 100% пластику, що використовується в упаковці продуктів L'Oréal, буде з перероблених або з біологічних джерел;

- До 2030 року L'Oréal зменшить на 50% загальні викиди парникових газів на готовий продукт порівняно з 2016 роком.

Сприяння вирішенню світових проблем шляхом підтримання нагальних соціальних та екологічних потреб завдяки використанню плану, розпочатого в травні 2020 року:

- L’Oréal виділяє 150 мільйонів євро на вирішення нагальних соціальних та екологічних проблем.

- Для того, щоб дати можливість своїм споживачам робити більш сталий вибір, L'Oréal розробила інструмент маркування для оцінки екологічного та соціального впливу продукції за шкалою від А до Е, затверджений незалежними науковими експертами та перевірений незалежним аудитором, який буде поступово запроваджуватись для всіх брендів та категорій.

Трансформація бізнесу L’Oréal для врахування «планетарних меж»

«Планетарні межі» —це межі, які, якщо їх перетнути, поставлять під загрозу потенціал Землі як природного середовища для розвитку людства. Врахування безпечного робочого простору для людства повинно бути пріоритетним напрямком у наступні десятиліття, саме тому L'Oréal прагне перейти до способу ведення всього свого бізнесу з врахуванням планетарних меж.

Група визначила нові цілі до 2030 року для боротьби зі змінами клімату, які підтримуються ініціативою «Science Based Targets», і робить крок уперед, вирішуючи три інші великі екологічні проблеми: збереження біорізноманіття, стале управління водними ресурсами та повторне використання ресурсів. Щоб довести, що її бізнес поважає планету з обмеженими ресурсами та є справедливим для спільнот, з якими вона працює, L'Oréal не тільки продовжить зменшувати прямий вплив на навколишнє середовище, але й зменшить вплив всієї своєї діяльності, включаючи своїх постачальників і споживачів.

«За останнє десятиліття ми суттєво перетворили нашу компанію, поставивши сталий розвиток в основу нашої бізнес-моделі. Завдяки новим зобов'язанням ми вступаємо в нову фазу прискорення цієї трансформації: виходимо за рамки нашого прямого впливу на навколишнє середовище, допомагаючи споживачам робити більш сталий вибір, а також роблячи позитивний соціальний та екологічний внесок. Як лідер галузі, ми вважаємо, що наша роль полягає в тому, щоб сприяти створенню інклюзивного і сталого суспільства», — відзначила Олександра Пальт, Віцепрезидент L'Oréal з питань корпоративної соціальної відповідальності і сталого розвитку.

Конкретний приклад того, що L'Oréal хоче досягти: до 2025 року всі виробничі, адміністративні та дослідницькі об’єкти Групи мають досягти нульових викидів вуглецю за рахунок підвищення енергоефективності та використання 100% відновлюваної енергії. Завдяки цьому зобов'язанню компанія L'Oréal хоче зробити свій внесок в енергетичний перехід в країнах, в яких вона працює.

Надання споживачам L'Oréal можливості вибору сталого споживання

L'Oréal вважає, що залучення учасників її бізнес-екосистеми (клієнти, постачальники та споживачі) є частиною її відповідальності.

Щоб допомогти своїм 1,5 мільярдам споживачам робити більш сталий вибір, L'Oréal розробила інструментмаркування для оцінки екологічного та соціального впливу продукту. Маркування включатиме оцінку за шкалою від А до Е, при цьому продукт з маркуванням «А» вважається «найкращим у класі» з точки зору екологічного та соціального впливу. Метод був схвалений незалежними науковими експертами, а всі дані були перевірені незалежним аудиторомBureau Veritas Certification. Маркування та оцінкибудуть доступні на веб-сторінках продуктів. Першим брендом, який впровадив нову методологію станом на 2020 рік, є Garnier зі своїми засобами по догляду за волоссям, третій бренд краси у всьому світі та лідер на ринку Франції. Застосовування такого маркування буде поступово поширюватись на інші країни та категорії брендів.

Сприяння вирішенню світових проблем шляхом підтримання нагальних соціальних та екологічних потреб завдяки використанню безпрецедентного плану, розпочатого в травні 2020 року:

L’Oréal оголосила в травні 2020 року про виділення 150 мільйонів євро на вирішення нагальних соціальних та екологічних проблем:

- L'Oréal виділяє 100 мільйонів євро імпакт-інвестицій у заходи, пов’язані з вирішенням ключових екологічних проблем. 50 мільйонів євро будуть використані для фінансування проєктів відновлення природних морських та лісових екосистем через фонд під назвою L’Oréal Fund for Nature Regeneration, яким керуватиме Mirova, філія Natixis Investment Managers, що займається імпакт-інвестиціями. Ще 50 мільйонів євро будуть спрямовані на фінансування проєктів, пов'язаних з економікою замкненого циклу.

- Для підтримки соціально незахищених категорій жінок L'Oréal також виділяє 50 мільйонів євро для створення благодійного фонду, який підтримуватиме місцеві організації та благодійні фонди у боротьбі з бідністю, допомагатиме жінкам у досягненні соціальної та професійної інтеграції, надаватиме екстрену допомогу жінкам-біженцям та інвалідам, запобігатиме насильству та підтримуватиме жінок, що постраждали від насильства.