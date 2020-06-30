COVID 19: ОККО допомагає медикам у боротьбі з коронавірусом

ОККО працює у сфері ритейлу, а отже в основі нашого бізнесу — люди. Тож, найбільшим викликом для нас стала безпека наших клієнтів і працівників під час пандемії. В компанії загалом працює біля 10 000 осіб, а заправки щодня відвідують сотні тисяч клієнтів. Питання безпеки в умовах дефіциту стало справжнім викликом. Але нам вдалось швидко налагодити процеси і організувати регулярну дезінфекцію наших АЗК по всій країні, забезпечити антисептиками та засобами захисту персонал і на заправках, і в офісах.

Крім того, на перший план вийшла соціальна відповідальність. Наша компанія чітко зрозуміла, де саме ми можемо бути корисні тут і зараз й почали працювати над втіленням. Це момент, коли ти не конкуруєш з іншими бізнесами: хто скоріше та більше допоможе. Це час, коли бізнеси мають бути партнерами, об’єднатися й допомагати країні у найбільш кризовий момент, бо питання стосується людських життів.

Так, ми об’єднали наші зусилля з Uber, Uklon, Bolt, Opti та профінансували понад 50 000 поїздок медиків по всій Україні. Крім того, закупили 8 апаратів ШВЛ та допомагали точково.