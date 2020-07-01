Canon создала комплект для качественной работы онлайн - EOS Web Kit

Canon выпускает комплект EOS Web Kit для проведения стримов и онлайн-конференций

Киев, 1 июля 2020 - Компания Canon CEE создала удобный и простой в пользовании комплект для работы онлайн со студийным качеством - EOS Web Kit. В него входят камера Canon EOS M50 Kit 15-45 IS STM, программное обеспечение для ее подключения ее в формате вебкамеры, микрофон и дополнительное оборудование. Новое решение создано помочь всем, кто вынужденно в новых условиях должен изменить форму общения с клиентами с оффлай на онлайн.

Все большее количество компаний и предпринимателей осваивает новый дистанционный формат общения с клиентами и партнерами. Деловые конференции, тренинги и индивидуальные занятия, проведение тренировок по йоге или фитнесу, медицинские консультации и стриминг игр - все эти активности доступны онлайн. Они охватывают большое количество зрителей и слушателей, которые заинтересованы в получении, как содержательной информации, так и высококачественного изображения.

Canon EOS Web Kit - качественная связь с аудиторией

Новый комплект от Canon имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными вебкамерами. Он обеспечивает высокое качество изображения при любых условиях освещения, замечательную автофокусировку и масштабирования изображения. Камера Canon EOS M50, входящий в комплект, поддерживает сменные объективы для расширения возможностей съемки. Кроме этого, Canon EOS Web Kit включает микрофон Canon DM-E100, AC-адаптер, кабель Micro USB, штатив (минимальная длина 400 мм), карту памяти, утилиты для вебкамеры Canon EOS, видеоинструкцию, пошаговую PDF-инструкцию, а также онлайн-консультацию от продуктового менеджера Canon по настройке.

Canon EOS M50 - расширенные фото- и видео возможности

Камера Canon EOS M50 обеспечивает передовые возможности для стримов и видеоблогинга. Она поддерживает 4K, Full HD 60p, Камера оснащена одной из сверхскоростных технологий автофокусировки DualPixel CMOS AF - камера сама фокусируется на лице и уверенно держит его в фокусе.

Среди конструкторских преимуществ - ЖК-тачскрин с регулируемым углом наклона, Hot Shoe ( «Горячий башмак»), Mic, HDMI. Canon M50 имеет небольшой вес и габариты, благодаря чему ее удобно устанавливать или брать с собой. Также она поддерживает расширенные возможности подключения (Wi-Fi, Bluetooth, приложение Canon Camera Connect, Image Canon) и фото / видеосъемки (APS-C; объективы EF-M, EF, EF-S; видоискатель).

Canon EOS Web Kit - готовое решение для онлайн-активностей и блоггинга со студии. С его помощью легко создавать видео студийного качества, а также вести прямые трансляции и делать замечательные фотографии. Это поможет бизнесам различных категорий повысить эффективность, предоставляя клиентам и партнерам качественный контент.

О компании Canon Europe

Canon Europe - стратегический штаб Canon Inc. в регионе EMEA, глобальный поставщик технологий и сервисов обработки изображений. Компания Canon Europe осуществляет продажи в более чем 120 странах мира. Общее количество работников составляет примерно 18 000 человек. Ежегодная доля Canon Europe - примерно четверть от глобальных доходов Canon.

Canon основана в 1937 году. Уже на протяжении 80 лет компания остается лидером рынка визуальных технологий благодаря постоянным инновациям. Canon использует возможности для развития бизнеса и инвестирует в отрясли, нуждающиеся в помощи. Canon внедряет инновационные решения в сфере визуализации для улучшения жизни пользователей и удовлетворения потребностей бизнеса. Компания создает различные продукты - от камер к коммерческим принтеров, а также технологии для бизнес-консультирования и здравоохранения.

Корпоративная философия Canon - Kyosei, что значит «жить и работать вместе ради общего блага». В регионе EMEA компания Canon Europe стремится достичь устойчивого роста бизнеса, сосредотачиваясь на уменьшении влияния своей деятельности на окружающую среду. Также компания поддерживает пользователей для уменьшения их экологического отпечатка благодаря продуктам, решениям и сервисам Canon.

Дополнительную информацию о компании Canon Europe, пожалуйста, посетите веб-сайт: www.canon-europe.com

О компании Canon CEE GmbH

Canon CEE - региональная организация по продажам компании Canon Europe в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Основана в 1994 году для развития ростучих рынков в регионе Центральной и Восточной Европы. Сейчас Canon CEE осуществляет деятельность в 22 странах.

Чтобы получить дополнительную информацию о компании Canon CEE GmbH, пожалуйста, посетите вебсайт - www.canon-cee.com