Виноградари и виноделы получат свой профессиональный праздник
Планируется, что его будут отмечать во второе воскресенье ноября
Кабмин на заседании 1 июня поддержал проект указа президента, которым в Украине будет установлен новый профессиональный праздник – День виноградаря и винодела.
Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский своим указом № 251/2020 учредил День таможенника, который будет отмечаться 25 июня.
- Зеленский своим указом №234/2020 учредил День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.