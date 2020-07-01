Виноградари и виноделы получат свой профессиональный праздник

Планируется, что его будут отмечать во второе воскресенье ноября

Кабмин на заседании 1 июня поддержал проект указа президента, которым в Украине будет установлен новый профессиональный праздник – День виноградаря и винодела.

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Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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