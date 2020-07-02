Открытие PREMIER HOTEL ODESA

26 июня состоялось открытие-презентация Premier Hotel Odesa (бывшая гостиница «Юность»).

После трех лет полной реконструкции, сеть отелей Premier открыла самый большой пятизвездочный отель в Одессе. Для первых гостей двери отеля открылись 1 июля 2020.

Отель находится в одном из самых престижных районов Одессы — на Французском бульваре. Из окон 16-этажного здания открывается панорама города, морского побережья и знаменитого одесского курортно-развлекательного района Аркадия.

Дизайн отеля был разработан итальянским дизайн бюро Alpenmade Contract S.r.l. и украинской студией PLAN BUREAU. Архитектурное проектирование — "С. Бабушкин и Партнеры".

Отель стал 17-м объектом сети Premier, которая насчитывает 16 отелей в 12 туристических направлениях Украины и первый отель под брендом Premier в Венгрии (Мишкольц). Гостям и деловым партнерам отеля будут доступны все сервисы сети Premier, доступные в других отелях.

Для размещения гостей предлагается 200 номеров различных категорий, некоторые из которых оборудованы собственными кухнями. Стоимость номеров начинается от 1800 грн в сутки.

Инфраструктура представлена ​​велнес-клубом и тематическими ресторанами.

Premier Odesa Wellness Club оснащен двумя бассейнами: плавательным и детским. Открытие запланировано на октябрь этого года.

Особенность отеля — панорамный бар Roof 360 Bar & Lounge на 16 этаже, с видом на морское побережье с высоты птичьего полета. Кроме этого, к услугам гостей — тематический бар в лобби The Lobby, ресторан La Fiera, который работает как на завтраки, так и по системе A la Carte, ресторан средиземноморской кухни Mare DiVino с сырной комнатой и коллекцией вин. В теплое время года работает уютная летняя терраса.

Конференц-возможности позволяют провести мероприятие любого формата. В отеле пять залов общей площадью более 1000 квадратных метров. Максимальная вместимость самого большого зала — 350 человек.

Непосредственная близость отеля к деловому центру города позволит оптимально сочетать бизнес и отдых.

Расстояние до развлекательного района Аркадия — 500 метров, до центра города (ул. Дерибасовская) — 6 км. Расстояние до аэропорта Одессы — 7,8 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

«Одесса становится все более популярным местом для проведения всеукраинских и международных мероприятий. Конференц-инфраструктура Premier Hotel Odesa будет способствовать развитию города, как нового направления для бизнес-событий. Отель сможет предоставить альтернативу для проведения мероприятий компаниям, которые планировали, но не смогли провести событие за рубежом», — отмечает Олег Болотов, генеральный директор сети отелей Premier.

На праздничной презентации присутствовал мэр Труханов Г. Н., директор Департамента культуры и туризма Маркова Т. Ю., генеральный директор сети отелей Premier Болотов О. А. и представители Premier Hotels and Resorts.

Адрес: ул. Академическая, 32, Одесса, 65009, Украина

https://odesa-hotel.phnr.com/