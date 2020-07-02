На Херсонщину идет аномальная жара до 42 градусов
Метеорологи присвоили грядущей жаре третий уровень опасности.
Об этом сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии.
Метеорологи назвали грядущую жару "стихийным метеорологическим явлением III уровня опасности".
"Днем 5-7 июля 2020 по Херсонской области и Херсоне ожидается чрезвычайная жара 40-42°", – сказано в сообщении.
В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гранд-Каньон превратился в огромную печку, где из-за жары плавятся даже походные ботинки. Температура воздуха в регионе, и по всему западу страны, достигла рекордных отметок.
- А в Индии за день от ударов молний погибли более 100 человек. За один день в северной и восточной Индии удары молний убили не менее 107 человек. Мощные грозы пришли в страну с ежегодным сезоном муссонов.