Как горсовет Днепра хочет заставить всех жителей платить за интернет дороже

Два года продолжается тихий отъем имущества у провайдеров Днепра. Горсовет разработал и внедряет сомнительную схему отжима телекоммуникационных сетей и оборудования провайдеров. Судя по всему, в планах - создание муниципального поставщика интернета. Но не все днепровские интернетчики хотят играть в игру в одни ворота с чиновниками и готовы отстаивать свои права и свой бизнес.

Когда лет двадцать назад Интернет стал заходить в дома украинцев, то вопросы установки распределительных коробок, монтажа коробов и прокладывание кабелей не имели четкого регулирования на уровне законодательства. Постепенно количество провайдеров увеличивалось, а с ними росло и количество оборудования и проводов в подъездах. Несколько раз вопрос пытались урегулировать законодатели, принимались документы на местных уровнях, интернетчики подписывали договоры с балансодержателями и управителями, но проблема по-настоящему не решалась. Провайдеры понимают, что работать в правовом поле проще и безопаснее, поэтому сами настаивают на прозрачных, справедливых и партнерских отношениях, но власти Днепра затеяли свою игру, в которой пострадать могут не только владельцы сетей, но и простые интернет-пользователи.

Что придумали в горсовете Днепра

Два года назад управляющие компании КП «Житлове господарство Самарського району» Днепровского горсовета и КП «Жилсервіс-2» Днепровского горсовета отказались продлевать договоры с днепровскими провайдерами. Компании получили шаблонные письма от коммунальных предприятий, в которых те сообщали о разрыве соглашений и том, что поставщики интернета должны заново получить техусловия.

Два года нет договоров,а значит и нет оплаты от поставщиков интернета. Провайдеры обращались к управителям за новыми техническими условиями и разъяснениями. Но в ответ получили по пачке отписок. А потом неожиданно выяснилось, что коммунальные управители обнаружили в городе километры «бесхозных» кабелей и тысячи распределительных коробок и поставили «выявленное в ходе инвентаризации имущество» себе на забаланс, нарушив сроки в своих же предписаниях.

Провайдеры выступили с публичным обращением и заявили, что это их оборудование, а «находка» горсовета довольно сомнительная, ведь по внутренней договоренности кабели провайдеров брендированы, а на распределительных коробках указаны номера телефонов для связи в случае выхода оборудования из строя.

Но в горсовете так спешили оприходовать сети, что даже методику расчета арендной платы уже якобы коммунального имущества определили. Получается, что с провайдеров, которые все эти годы строили телекоммуникационные сети, в горсовете захотели за пользование их же имуществом взимать дополнительную плату.

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Интернетчики, обалдев от такого откровенного отжима их имущества, попытались достучаться до властей, и получит ответы на вопрос: «А что, собственно, происходит с нашими сетями?»

Но городские чиновники начали игру «в молчанку» и никаких разъяснений относительно дальнейшей судьбы оборудования не дали. Больше того, на встрече с провайдерами заммэра Михаил Лысенко порекомендовал поставщикам интернета самим организоваться и навести порядок в своих сетях. Тем самым как бы уже признавая, что «бесхозные сети» на самом деле имеют владельцев, которые, как оказалось, совсем не против работать по четким и однозначным правилам на благо горожан. Но таких правил город не предоставляет. Напротив, ведет какую-то свою, сомнительную в правовом отношении, игру.

О том, какие решения принимает мэрия Филатова в отношении имущества провайдеров, его владельцы узнают из принятых и опубликованных решений горсовета. Внятные комментарии и пояснения к этим документам отсутствуют.

Если ранее чиновники приняли на забаланс отжатое имущество городских провайдеров, то теперь легким росчерком пера мэр Борис Филатов оприходовал распределительные сети интернетчиков и подарил их своим коммунальщикам. Несмотря на проблему взаимоотношений управителей и поставщиков интернета во всей отрасли в целом, на такую схему пока решились пойти только в Днепре и только в тех домах, в которых господствуют коммунальные управители КП «Житлове господарство Самарського району» КП «Жилсервіс-2». В других городах Украины провайдеры как и раньше работают в рамках договора сервитута.

Как пострадают потребители, и к чему все может привести

Интернет в дома днепрян поставляют компании Киевстар, Фрегат, Фринет, Triolan, D-lan, Воля, Vega, Союз Телеком, DTS и др.

В зоне риска порядка 4 тысячи многоквартирных домов в Днепре, подключенных к интернет-сетям. Это порядка 30-40% от общего количества городской недвижимости. Коммунальная схема Филатова не работает только в домах ОСМД и ЖБК, на внутренние договоры которых городские власти влиять не могут. Там как раз торжествует здравый смысл и сети в относительном порядке, так как есть с кем договариваться и оперативно решать все вопросы.

В одной из компаний нам заявили - признают, что проблема безответственного подключения существует, провода-«сопли» необходимо приводить в порядок, но нужны равные для всех условия и единые для всех требования. Необходим вменяемый координатор от городской власти, с которым можно напрямую коммуницировать, план-график обновления сетей, согласованный со всеми игроками на рынке и утвержденный чиновниками, а также механизм, который обеспечит контроль за выполнением работ.

Также было подсчитано, что только для одного провайдера обновление всех телекоммуникационных сетей Днепра займет не менее двух лет и потянет на несколько десятков миллионов гривен. Но пока нет гарантий и желания партнерских отношений от города, вкладывать деньги в обновление инфраструктуры нет смысла. Как показывает практика, частное имущество легко можно переписать на кого угодно, закрыть владельцам доступ к оборудованию и даже поставить свою обслуживающую компанию.

Идея создания муниципального провайдера вполне может стать реальностью, и тогда жители Днепра получат еще одного неповоротливого и неэффективного коммунального монстра, который будет просто высасывать деньги из бюджета и кошельков горожан. И, скорее всего, цены на интернет для днепрян станут намного выше – на встрече с провайдерами Лысенко сам посоветовал интернетчикам повысить тарифы, чтобы компенсировать затраты на обновление сетей. Что до качества возможного обслуживания абонентов муниципальным провайдером, то здесь прогнозы неутешительные. У коммунальщиков просто нет специалистов, а на их поиск и подготовку нужно время.

Провайдер возмущен таким недружественным отношением к бизнесу со стороны города и считает происходящее инструментом давления. Удивлены поставщики интернета молчанием народных депутатов и бездеятельностью Верховной Рады. Сегодня составлены заявления в полицию, ведется работа по подготовке исковых заявлений в суды на незаконные действия власти.