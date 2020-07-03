Елена Зеленская поборола коронавирус и вернулась домой

Елена Зеленская вылечилась от коронавируса. Сегодня ее выписали из больницы. Об этом сообщает Офис президента.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей", – сказано в сообщении.

При этом Зеленская дома будет лечить двустороннюю пневмонию, вызванную Covid-19.

Как ранее писал Фокус: