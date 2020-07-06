В Киеве ночь на 5 июля стала самой жаркой за 140 лет

Минувшей ночью в столице был поставлен очередной температурный рекорд — температура воздуха не опустилась ниже 20,6 °С

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Предыдущее рекордное значение +20,5 °С 1988 года превышено на 0,1 °С.

"Всего с начала года в Киеве установлен 24 температурных рекорда", – сказано в сообщении.

В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.

Как ранее сообщал Фокус: