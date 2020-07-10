Карантин в ІТ: конкуренція глобального рівня

Інтерв’ю із визнаним експертом у web-розробці Сергієм Кукуніним, переможцем престижного змагання DevChallenge-2019, учасником успішних діджитал-проектів про зміни на ринку праці в ІТ-галузі, зумовлених «карантинною» кризою.

Ви займаєтеся веб-розробкою уже багато років. Розкажіть детальніше про Ваш досвід.

— Я працюю веб-розробником понад 11 років. З 2014 року був задіяний у двох стартапах, в яких, по суті відіграв критичну роль.

Перший був про страхування нерухомості. Йдеться про компанію Matic Insurance Services, Inc., яка є лідером у своєму сегменті на ринку страхування нерухомості у США. Фактично, ми запровадили нову послугу на американському ринку – діджиталізованого страхового брокера для ринку нерухомості.

Matic зібрав 16 млн доларів від провідних американських інвесторів, серед яких Anthemis, Clocktower, Fenway Summer, Nationwide Insurance, National General Insurance, Kemper Insurance, Mr. Cooper Mortgage, New Residential Mortgage (двоє останніх займають 3 і 4 позиції на іпотечному ринку США).

Сьогодні Matic працює із понад 25 страховими компаніями у всіх 50 штатах. У І кварталі 2020 року Matic продавав в середньому 2 тис. нових полісів.

Партнер із другого стартапу знайшов мене за відгуками про попередню роботу. Spotlight Media Labs Inc забезпечує можливість для видавців у США, які продукують друковані видання, перейти в онлайн.

Ми створили онлайн-платформу для видавництв, де вони можуть продукувати контент та знаходити нову аудиторію. Платформа має вебверсію, додатки для iOS та Android. У цьому проекті я відповідальний за усю технічну складову.

Видавництва отримали новий спосіб монетизації контенту, адже компанія ділиться доходами від онлайн-реклами із ними. Серед них понад 100 партнерів з університетів з аудиторією понад 2,5 млн студентів, понад 50 комерційних газет, такі глобально відомі медіа як Bloomberg News, Reuters, INN, Texas Tribune і Texas Observer. Spotlight уклав численні рекламні угоди, зокрема з Disney+.

Якою є специфіка ринку праці ІТ в Україні?

— У нас дуже мало вітчизняних замовників, в основному експортуємо свої послуги закордон. Основні роботодавці на українському ринку це – аутсорс- та аутстаф-компанії – посередники, які з одного боку збирають програмістів, контролюють процеси, відповідають за якість, а з іншого боку – працюють із замовниками, які є закордоном. У таких компаніях працюють сотні, тисячі і навіть десятки тисяч програмістів, які здебільшого мають вузьку спеціалізацію.

Яким чином карантин, введений через загрозу поширення COVID-19, вплинув на ринок праці в ІТ в Україні?

— До карантину помітною була така тенденція, що програміст-початківець за три роки вистрілював до рівня senior. Компанії «підтягували» працівників, щоб укладати вигідніші контракти. Але у теперішніх умовах є інакше. Інвестори, які драйвлять розробку, воліють перечекати кризу, щоб зерегти свої гроші. Коли зменшується кількість замовлень, починаються звільнення.

У компаніях всередині є реалістичне ранжування працівників, і вони добре знають, хто є слабший. Якщо зменшуються бюджети, то нижній щабель просто відсікають, пчинаються звільнення. За різними оцінками, ринок просів у межах 20%, вплинув карантин і на зарплати. Кількість кандидатів на позицію виконавця проекту суттєво зросла. Можна сказати, що зараз кандидати бігають за рекрутерами, шукаючи роботу.

Сергій Кукунін / Фото Facebook

Чи є моноспеціалізація в ІТ ефективною?

— В Україні мабуть до 90% програмістів – моноспеціалісти. Це видно на сайтах з пошуку роботи у розділі резюме та вакансій. У більшості це – Ruby software developer, або PHP-, або JavaScript software developer. Максимум у полі спеціалізації – fullstack розробка, це значить, що розробник пише на JavaScript та ще на одній бек-ендовій мові.

Якщо ж подивитися на ринок кадрів у США, то там немає такої вузької спеціалізації. Роботодавці пишуть, що є вакансія software engineer, їм потрібен розробник в широкому сенсі. Таким і має бути нормальний підхід: якщо не знаєш чогось, візьми й розберися в цьому, вивчи, а не позиція на кшталт «Я – рубіст, бо 5 років тому почав працювати на Ruby, і вашу Java писати не буду».

Торік Ви перемогли у національному конкурсі DevChallenge, який вважається одним з найпрестижніших в Україні. Що, на Вашу думку, забезпечило перемогу?

— DevChallenge – найбільше в Україні змагання серед розробників, престижне для учасників та компаній, які його підтримують.

Так, це – багаторівневий конкурс з актуальними завданнями, і досвід участі у ньому цінується у професійних колах. Престиж конкурсу можна оцінити і за рівнем партнерів: його, до прикладу, підтримують лідери українського ринку мобільного зв’язку "Vodafone Україна", компанія "Київстар", які зацікавлені в інноваціях.

На челенджі треба було розробити спосіб, щоб з’ясувати, із ким один абонент, що живе у мільйонній країні, спілкувався найчастіше за певний визначений період днів. Такі змагання – нагода вийти за звичні межі, випробувати щось нове. Більшість учасників мислили дуже типово, і тому наштовхувалися на підводні камені у роботі з типовими рішеннями, базами даних, які просто не справляються з такими навантаженнями, коли треба швидко перебрати мільйони записів.

На відбірковому турі я не почав одразу писати код, а витратив цілий день на те, щоб обміркувати, в який спосіб краще вирішити задачу. Основна відмінність мого коду виявилася у тому, що я замість звичайної бази даних застосував інший продукт, який працює для повнотекстового пошуку і передбачає масштабованість «з коробки», тому не мусив обходити недоліки баз даних у цьому завданні, як інші.

Сергій Кукунін / Фото Facebook

А що було у фіналі?

— У фіналі нас чекав сюрприз: потрібно було доробити завдання з попереднього раунду, розширивши його до нового функціоналу. Це дуже цінується у програмуванні. Класний програміст – той, хто уміє писати, забезпечуючи таку пластичність. У DevChallenge якраз вирішили це перевірити. Мабуть, саме те, що у другому раунді я писав код, забезпечуючи можливість змінювати його, і допомогло мені перемогти.

Ви берете активну участь в обміні досвідом з колегами. Участь у яких конференціях, змаганнях вважаєте цінною?

— Я брав участь у багатьох заходах: як локальних, так і загальнонаціональних, міжнародних. Був спікером на національній конференції RubyC у 2017 та 2018 роках. Представляв, зокрема, колегам доповідь, яка охоплює критерії хорошої архітектури і способи її застосування в екосистемі Ruby. Також я виступав на міжнародній конференції GrillRB 2018 із доповіддю «Чиста архітектура, яка шкодить вашому коду». А в 2019 році був членом журі на престижному європейському хакатоні з блокчейну Utonhack-2019. Такі заходи допомагають розвивати фаховість спільноти ІТ та набувати нових контактів із талановитими розробниками, експертами, інвесторами.

Автор статті Юлія Поліковська