На Полтавщине подорвали автомобиль Укрпочты и украли 2,5 млн

Двое человек, которые ехали в автобусе, получили травмы. Один из охранников находится в реанимации.

В Полтавской области возле села Тишки неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты", после чего похитили из него около 2,5 млн гривен и табельное оружие охранника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сейчас полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников", – сказано в сообщении.

Читайте также: На Киевщине вооруженная банда в париках и накладных бородах грабила предприятия

Двое человек, которые ехали в автобусе, получили травмы. Один из охранников находится в реанимации, передает местное издание "Полтавщина".

Решается вопрос об открытии дела по признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи – лишение свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное заключение. Продолжаются следственные действия.